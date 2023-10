All Forza Motorsport cars: Full confirmed list

The full car list for Forza Motorsport’s launch has been revealed and it features over 500 vehicles to buy and collect with everything from daily drivers to exotic sports cars and classic F1 cars.

Ever since its debut in 2005, Forza has been known for its impressive car lists. Especially in regard to the diversity of its cars largely avoiding the numerous duplicates that competitors like Gran Turismo are guilty of.

The latest entry in the series continues this trend with Forza Motorsport featuring one of the most impressive car lists to date.

Here is every one of the over 500 cars obtainable in Forza Motorsport at launch including prize cars only obtained by completing Tours.

Forza Motorsport full car list

Acura

’20 Acura #6 ARX-05 DPi*

’18 Acura #36 NSX GT3

’17 Acura NSX

’01 Acura Integra Type-R

Alfa Romeo

’11 Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde

Alpine

’17 Alpine A110

’90 Alpine GTA Le Mans

AMC

’71 AMC Javelin AMX

’70 AMC Rebel ‘The Machine’

Apollo

’18 Apollo Intensa Emozione

Ariel

’13 Ariel Atom 500 V8

Aston Martin

’19 Aston Martin Valhalla Concept Car

’19 Aston Martin DBS Superleggera

’19 Aston Martin Vantage

’17 Aston Martin Vulcan AMR Pro

’17 Aston Martin #7 Aston Martin Racing V12 Vantage GT3

’17 Aston Martin Vanquish Zagato Coupe

’15 Aston Martin Vantage GT12

’08 Aston Martin DBS

’01 Aston Martin V12 Vanquish

’98 Aston Martin V8 Vantage V600

’89 Aston Martin #18 Aston Martin AMR1

’67 Aston Martin DBS

’64 Aston Martin DB5

’60 Aston Martin DB4 GT Zagato

’58 Aston Martin DBR1

Audi

’23 Audi R8 Coupe*

’21 Audi RS e-tron GT

’21 Audi RS 6 Avant

’21 Audi RS 7 Sportback

’20 Audi RS 3 Sedan

’18 Audi #44 R8 LMS GT3

’18 Audi #1 Audi Sport RS 3 LMS

’18 Audi TT RS

’18 Audi RS 5 Coupe

’18 Audi RS 4 Avant

’16 Audi #17 Rotek Racing TT RS

’16 Audi R8 V10 plus

’15 Audi RS 6 Avant

’15 Audi S1

’14 Audi #2 Audi Team Joest R18 e-tron quattro

’13 Audi R8 Coupe V10 plus 5.2 FSI quattro

’13 Audi RS 4 Avant

’11 Audi RS 3 Sportback

’06 Audi RS 4

’04 Audi S4

’03 Audi RS 6

’01 Audi RS 4 Avant

’95 Audi Avant RS2

’89 Audi #4 Audi 90 quattro IMSA GTO

’84 Audi Sport quattro

Austin-Healey

’65 Austin-Healey 3000 MKIII

Auto Union

’39 Auto Union Type D

Automobili Pininfarina

’20 Automobili Pininfarina Battista

BAC

’14 BAC Mono

Bentley

’17 Bentley Continental Supersports

’14 Bentley #17 M-Sport Bentley Continental GT3

’03 Bentley #7 Team Bentley Speed 8

BMW

’21 BMW M3 Competition Sedan

’21 BMW M4 Competition Coupe

’20 BMW M8 Competition Coupe

’19 BMW Z4 Roadster

’18 BMW #1BMW M Motorsport M8 GTE

’18 BMW M5

’17 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

’16 BMW M4 GTS

’15 BMW i8

’13 BMW M6 Coupe

’12 BMW M5

’10 BMW M3 GTS

’05 BMW M3

’02 BMW M3-GTR

’02 BMW Z3 M Coupe

’00 BMW 323ti Sport

’99 BMW #15 BMW Motorsport V12 LMR

’97 BMW M3

’95 BMW 850CSi

’91 BMW M3

’88 BMW M5

’81 BMW M1

’79 BMW #6 BMW Motorsport M1 Procar

’75 BMW #25 BMW Motorsport 3.0 CSL

’73 BMW 2002 Turbo

Brabham

’19 Brabham BT62

’67 Brabham BT24

BRM

’74 BRM #14 Team Motul P201

Bugatti

’19 Bugatti Divo

’18 Bugatti Chiron

’92 Bugatti EB110 Super Sport

’26 Bugatti Type 35 C

Buick

’87 Buick Regal GNX

’70 Buick GSX

Cadillac

’23 Cadillac #31 Whelen Engineering Cadillac Racing V-Series.R

’23 Cadillac #01 Cadillac Racing V-Series.R

’23 Cadillac #2 Cadillac Racing V-Series.R

’22 Cadillac CT5-V Blackwing

’22 Cadillac CT4-V Blackwing

’16 Cadillac CTS-V Sedan

’16 Cadillac ATS-V

Caterham

’13 Caterham Superlight R500

Chaparral

’66 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

Chevrolet

’23 Chevrolet Corvette E-Ray

’23 Chevrolet Corvette Z06

’20 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

’20 Chevrolet Corvette Stingray Coupe Forza Edition

’20 Chevrolet Corvette Stingray Coupe

’19 Chevrolet Corvette ZR1

’18 Chevrolet Camaro ZL1 1LE Forza Edition

’18 Chevrolet Camaro ZL1 1LE

’17 Chevrolet Camaro ZL1

’16 Chevrolet Camaro Super Sport

’15 Chevrolet #10 Konica Minolta Corvette Daytona Prototype

’15 Chevrolet Corvette Z06

’14 Chevrolet #3 Corvette Racing Corvette C7.R

’10 Chevrolet #55 Level 5 Motorsports Oreca FLM09

’09 Chevrolet Corvette ZR1

’02 Chevrolet Corvette Z06

’02 Chevrolet Camaro 35th Anniversay Super Sport

’95 Chevrolet Corvette ZR-1

’90 Chevrolet Camaro IROC-Z

’88 Chevrolet Monte Carlo Super Sport

’76 Chevrolet #76 Greenwood Corvette

’70 Chevrolet Corvette ZR-1

’70 Chevrolet Chevelee Super Sport 454

’70 Chevrolet Camaro Z28

’69 Chevrolet Nova Super Sport 396

’69 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

’67 Chevrolet Corvette Stingray 427

Chrysler

’72 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49

Citroen

’11 Citroen DS 3 Racing

Datsun

’79 Datsun #33 280ZX Turbo

’70 Datsun 510

’69 Datsun 2000 Roadster

Dodge

’16 Dodge Viper ACR

’15 Dodge Challenger SRT Hellcat*

’15 Dodge Charger SRT Hellcat

’14 Dodge #93 SRT Motorsports Viper GTS-R

’13 Dodge SRT Viper GTS

’13 Dodge Dart GT

’12 Dodge Challenger SRT8

’08 Dodge Viper SRT10 ACR

’05 Dodge SRT-4 ACR

’99 Dodge Viper GTS ACR

’96 Dodge Stealth R/T Turbo

’86 Dodge Shelby Omni GLHS

’70 Dodge Coronet Super Bee

’70 Dodge Challenger R/T

’69 Dodge Charger Daytona HEMi

’69 Dodge Charger R/T

Donkervoort

’13 Donkervoort D8 GTO

Eagle

’98 Eagle Talon TSi Turbo

Eagle-Weslake

’67 Eagle-Weslake T1G

Exomotive

’18 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5

Ferrari

’20 Ferrari SF90 Stradale

’20 Ferrari Roma

’19 Ferrari 488 Pista

’19 Ferrari Monza SP2

’19 Ferrari F8 Tributo

’18 Ferrari FXX-K Evo

’18 Ferrari Portofino

’17 Ferrari #25 Corse Clienti 488 Challenge

’17 Ferrari 812 Superfast

’17 Ferrari J50

’15 Ferrari F12tdf

’14 Ferrari California T

’13 Ferrari LaFerrari

’13 Ferrari 458 Speciale

’12 Ferrari 599XX Evolution

’09 Ferrari 458 Italia

’03 Ferrari 360 Challenge Stradale

’02 Ferrari Enzo Ferrari

’02 Ferrari 575M Maranello

’98 Ferrari #12 Risi Competizione F333 SP

’96 Ferrari F50 GT

’95 Ferrari F50

’94 Ferrari F355 Berlinetta

’92 Ferrari 512 TR

’90 Ferrari #1 Scuderia Ferrari 641

’89 Ferrari F40 Competizione

’87 Ferrari F40

’84 Ferrari 288 GTo

’82 Ferrari #72 N.A.R.T. 512 BB/LM

’76 Ferrari #1 Scuderia Ferrari 312 T2

’70 Ferrari 512 S

’69 Ferrari Dino 246 GT

’67 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

’64 Ferrari F-158 F1

’63 Ferrari 250LM

’62 Ferrari 250 GTO

’62 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso

’57 Ferrari 250 Testa Rossa

’53 Ferrari 500 Mondial

’48 Ferrari 166 Inter Sport

Ford

’20 Ford Mustang Shelby GT500

’18 Ford Mustang GT

’17 Ford GT*

’17 Ford #17 Shell V-Power Racing Team Falcon FG X

’17 Ford Focus

’16 Ford #66 Ford Racing TG Le Mans

’16 Ford Mustang Shelby GT350R

’15 Ford #02 Chip Ganassi Racing RIley MK XXVI Daytona Prototype

’15 Ford Falcon GT F 351

’14 Ford #17 AMD Tuning Focus ST BTCC

’09 Ford Focus RS

’05 Ford Ford GT

’03 Ford Focus RS

’00 Ford SVT Cobra R

’99 Ford Racing Puma

’93 Ford SVT Cobra R

’92 Ford Escort RS Cosworth

’92 Ford Falcon GT

’87 Ford Sierra Cosworth RS500

’86 Ford Mustang SVo

’86 Ford Escot RS Turbo

’82 Ford #6 Zakspeed Roush Mustang IMSA GT

’81 Ford #2 Zakspeed Racing Capri Turbo

’81 Ford Fiesta XR2

’77 Ford Escort RS1800

’73 Ford XB Falcon GT

’73 Ford Escort RS1600

’69 Ford Mustang Boss 302

’68 Ford Mustang GT 2+2 Fastback

’66 Ford #2 GT40 MK II Le Mans

’66 Ford Lotus Cortina

’65 Ford Mustang GT Coupe

’64 Ford GT40 MkI

Holden

’17 Holden #22 Walkinshaw Performance VF Commodore

’88 Holden VL Commodore Group A SV

’77 Holden Torana A9X

’73 Holden HQ Monaro GTS 350

’68 Holden Monaro GTS 327

Honda

’20 Honda #73 LA Honda World Racing Civic

’18 Honda Civic Type R

’09 Honda S200 CR

’05 Honda NSX-R

’04 Honda Civic Type R

’00 Honda Prelude Type SH

’97 Honda Civic Type R

’92 Honda NSX-R

’91 Honda CR-X SiR

’70 Honda S800

’67 Honda RA300

HSV

’14 HSV Gen-F GTS

’96 HSV GTSR

Hyundai

’20 Hyundai #20 Bryan Herta Autosport Veloster N

’19 Hyundai Veloster N Forza Edition

’19 Hyundai Veloster N

Infiniti

’14 Infiniti Q50 Eau Rouge

’12 Infiniti IPL G Couple

’03 Infiniti G35 Coupe

Jaguar

’15 Jaguar F-Type R Coupe

’15 Jaguar XKR-S GT

’15 Jaguar XFR-S

’93 Jaguar XJ220S TWR

’93 Jaguar XJ220

’91 Jaguar Sport XJR-15

’88 Jaguar #1 Jaguar Racing XJR-9

’83 Jaguar #44 Group 44 XJR-5

’61 Jaguar E-Type

’59 Jaguar MK II 3.8

’56 Jaguar D-Type

Koenisegg

’20 Koenisegg Jesko

’17 Koenisegg Agera RS

KTM

’18 KTM X-Bow GT4

’13 KTM X-Bow R

Lamborghini

’20 Lamborghini Essenza SCV12

’20 Lamborghini Huracan STO

’20 Lamborghini Huracan EVO

’19 Lamborghini Sian FKP 37

’18 Lamborghini Aventador SVJ

’18 Lamborghini Huracan Performante

’16 Lamborghini Centenario LP 770-4

’13 Lamborghini Veneno

’12 Lamborghini Aventador J

’11 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera

’99 Lamborghini Diablo GTR

’97 Lamborghini Diablo SV

’88 Lamborghini Countach LP5000 QV

’73 Lamborghini Espada 400 GT

’72 Lamborghini Jarama S

’67 Lamborghini Miura P400

Lexus

’21 Lexus LC 500

’20 Lexus RX F Track Edition

’15 Lexu RC F

’14 Lexus IS 350 F Sport

’13 Lexus GS350 F Sport

’10 Lexus LFA*

Lola

’69 Lola #10 Simoniz Special T163

’69 Lola #6 Sunoco T70 MkIIIB

Lotus

’23 Lotus Emira

’20 Lotus Evija

’16 Lotus 3-Eleven

’11 Lotus Evora S

’02 Lotus Esprit V8

’76 Lotus #5 Team Lotus 77

’71 Lotus Elan Sprint

’67 Lotus Type 49

Lynx & Co

’21 Lynx & Co 03+

’20 Lynx & Ci #62 Cyan Racing 03

Maserati

’14 Maserati Ghibli S Q4

’04 Maserati MC12

’97 Maserati Ghibli Cup

’61 Maserati Tipo 61 Birdcage

’57 Maserati 300 S

’53 Maserati A6GCS/53 Pininfarina Berlinetta

’39 Maserati 8CTF

Mazda

’16 Mazda MX-5

’15 Mazda Formula Mazda

’14 Mazda #70 SpeedSource Lola B12/80

’13 Mazda MX-5

’11 Mazda RX-8 R3

’02 Mazda RX-7 Sprit R Type-A

’97 Mazda RX-7

’94 Mazda MX-5 Miata

’92 Mazda 323 GT-R

’91 Mazda #55 Mazda 787B

’91 Mazda #62 Mazda Motorsport RX-7

’90 Mazda Savanna RX-7

’90 Mazda MX-5 Miata

’85 Mazda RX-7 GSL-SE

’73 Mazda RX-3

’72 Mazda Cosmo 110S Series II

McLaren

’21 McLaren 765LT Coupe

’21 McLaren 620R

’20 McLaren GT

’19 McLaren 720S Spider

’18 McLaren Senna

’18 McLaren 720S Coupe

’18 McLaren 600LT Coupe

’15 McLaren P1 GTR

’13 McLaren P1

’97 McLaren F1 GT

’93 McLaren F1

’88 McLaren #12 Honda McLaren MP4/4

’76 McLaren #11 Team McLaren M23

’69 McLaren #4 McLaren Cars M8B

’66 McLaren #4 Bruce McLaren Motor Racing M1B

’66 McLaren M2b

Mercedes-AMG

’21 Mercedes-AMG Mercedes-AMG ONE

’20 Mercedes-AMG GT Black Series

’18 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

’18 Mercedes-AMG E 63 S

’17 Mercedes-AMG GT R

’16 Mercedes-AMG C 63 S Coupe Forza Edition

’16 Mercedes-AMG C 63 S Coupe

Mercedes-Benz

’12 Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe Black Series

’12 Mercedes-Benz SLK 55 AMG

’11 Mercedes-Benz SLS AMG

’09 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series

’04 Mercedes-Benz C 32 AMG

’90 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II

’89 Mercedes-Benz #63 Sauber-Mercedes C 9

’55 Mercedes-Benz 300 SLR

’54 Mercedes-Benz 300 SL Coupe

’39 Mercedes-Benz W154

Mercury

’90 Mercury #15 Whistler Radar Cougar XR-7

’70 Mercury Cougar Eliminator

Merkur

’86 Merkur #11 MAC Tools XR4Ti

MG

’21 MG MG6 XPower

’66 MG MGB GT

’58 MG MGA Twin-Cam

MINI

’21 MINI John Cooper Works GP

’12 MINI John Cooper Works GP

’65 MINI Cooper S

Mitsubishi

’08 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR

’06 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR

’04 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR

’99 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR

’98 Mitsubishi FTO GP Version R

’97 Mitsubishi GTO

’95 Mitsubishi Eclipse GSX

’92 Mitsubishi Galant VR-4

NIO

’16 NIO EP9

Nissan

’23 Nissan Z

’20 Nissan GT-R Nismo (R35)

’19 Nissan 370Z Nismo

’18 Nissan Sentra Nismo

’17 Nissan Altima Racecar

’17 Nissan GT-R (R35)

’15 Nissan #23 GT-R LM Nismo

’03 Nissan Fairlady Z

’02 Nissan Skyline GT-R V-Spec II

’00 Nissan Silvia Spec-R

’98 Nissan R390 (GT1)

’98 Nissan Silvia K’s Aero

’97 Nissan Skyline GT-R V-Spec

’94 Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo

’94 Nissan Silvia K’s

’93 Nissan Skyline GT-R V-Spec

’93 Nissan 240SX SE

’92 Nissan Silvia CLUB K’s

’91 Nissan #23 Nissan R91CP

’90 Nissan Pulsar GTI-R

’88 Nissan #33 Bob Sharp Racing 300ZX

’87 Nissan Skyline GTS-R (HR31)

’85 Nissan #83 GTP ZX-Turbo

’84 Nissan #20 Bluebird Super Silhouette

’84 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette

’73 Nissan Skyline H/T 2000GT-R

’71 Nissan Skyline 2000GT-R

’69 Nissan #21 Nissan Racing R382

’69 Nissan Fairlady Z 432

’67 Nissan R380 II

Oldsmobile

’90 Oldsmobile #75 Cutlass Supreme Trans Am

’69 Oldsmobile Hurst/Olds 442

Opel

’79 Opel Kadett C GT/E

Pagani

’16 Pagani Huayra BC

Peugeot

’11 Peugeot 308 GTI

’93 Peugeot #3 Peugeot Talbot Sport 905 EVO 1C

’84 Peugeot 205 Turbo 16

Plymouth

’71 Plymouth Cuda 426 HEMI

’71 Plymouth GTX 426 HEMI

Pontiac

’02 Pontiac Firebird Trans Am Ram Air

’87 Pontiac Firebird Trans Am GTA

’73 Pontiac Firebird Trans Am SD-455

’69 Pontiac GTO Judge

’69 Pontiac Firebird Trans Am

Porsche

’21 Porsche Mission R

’21 Porsche 911 GT3

’20 Porsche Taycan Turbo S

’19 Porsche 911 GT3 RS

’19 Porsche 911 Speedster

’19 Porsche 911 Carrera S

’18 Porsche 911 GT2 RS

’18 Porsche #73 Park Place Motorsports 911 GT3 R

’18 Porsche 718 Cayman GTS

’17 Porsche #2 Porsche Team 919 Hybrid

’17 Porsche ’92 Porsche GT Team 911 RSR

’17 Porsche Panamera Turbo

’15 Porsche #91 Porsche Team Manthey 991 RSR

’14 Porsche 918 Spyder

’12 Porsche 911 GT2 RS

’07 Porsche 911 GT3

’04 Porsche Porsche GT3

’03 Porsche Carrera GT

’97 Porsche 911 GT1 Strassenversion

’95 Porsche 911 GT2*

’93 Porsche 911 Turbo S Leichtbau

’93 Porsche 968 Turbo S

’93 Porsche 928 GTS

’89 Porsche 944 Turbo

’87 Porsche ’17 Porsche AG 962C

’87 Porsche 959

’82 Porsche 911 Turbo 3.3

’80 Porsche 924 Carrera GTS

’73 Porsche 911 Porsche RS

’70 Porsche #3 917 LH

’70 Porsche 914/6

’60 Porsche 718 RS 60

’57 Porsche 356A Speedster

’55 Porsche 550 Spyder

Radical

’15 Radical RXC Turbo

RAESR

’19 RAESR Tachyon Speed

Renault

’18 Renault Megane R.S.

’16 Renault Clio R.S. 16 Concept

’08 Renault Megane R26.R

’03 Renault Sport Clio V6

’93 Renault Clio Williams

’80 Renault 5 Turbo

’67 Renault 8 Gordini

Rimac

’21 Rimac Nevera

’19 Rimac Concept Two

Saleen

’18 Saleen S1

’04 Saleen S4

Shelby

’65 Shelby Cobra Daytona Coupe

’65 Shelby Cobra 427 S/C

’63 Shelby Monaco King Cobra

Subaru

’19 Subaru STI S209

’18 Subaru #1 Adrian Flux SUBARU Racing Levorg GT

’15 Subaru WRX STI

’13 Subaru BRZ

’11 Subaru WRX STI

’08 Subaru Impreza WRX STI

’04 Subaru Impreza WRX STI

’98 Subaru Impreza 22B-STi Version

’90 Subaru Legacy RS

Toyota

’20 Toyota GR Supra

’14 Toyota #8 Toyota Racing TS040 Hybrid

’03 Toyota Celica Sport Specialty II

’99 Toyota #3 Toyota Motorsports GT-ONE TS020

’98 Toyota Supra RZ

’95 Toyota MR2 GT

’94 Toyota Celica GT-Four ST205

’92 Toyota #99 All American Racers Toyota Eagle Mk.III

’92 Toyota Celica GT-Four RC ST185

’92 Toyota Supra 2.0 GT

’89 Toyota MR2 SC

’85 Toyota Sprinter Trueno GT Apex

’74 Toyota Celica GT

’74 Toyota Corolla SR5

’69 Toyota 2000GT

TVR

’18 TVR Griffith

Ultima

’15 Ultima Evolution Coupe 1020

Vauxhall

’17 Vauxhall #66 Power Maxed TAG Racing Astra

’16 Vauxhall Corsa VXR

’12 Vauxhall Astra VXR

’06 Vauxhall Astra VXR

’90 Vauxhall Lotus Carlton

Volkswagen

’22 Volkswagen Golf R

’21 Volkswagen Golf R

’14 Volkswagen Golf R

’03 Volkswagen Golf R32

’98 Volkswagen GTI VR6 Mk3

’95 Volkswagen Corrado VR6

’92 Volkswagen Golf Gti 16v Mk2

’88 Volkswagen Scirocco 16v

’83 Volkswagen Golf GTI

’81 Volkswagen Scirocco S

Volvo

’97 Volvo 850 R

VUHL

’17 VUHL 05RR

Xpeng

’20 Xpeng P7

Zenvo

’19 Zenvo TSR-S

*Only available as a Tour reward,

That’s the full car list for Forza Motorsport as of launch. For more useful Forza information check out some of our other guides:

