Idle Breakout codes (April 2024): Infinite money, max ball upgrades & more

With our list of Idle Breakout codes, get upgrades like infinite money, max ball upgrades, level skips, and more. Here are all the working codes for April 2024.

Are you bored of progressing slowly in Idle Breakout? Our list of codes will help you reach stratospheric levels in no time. For new players, this interesting game is all about breaking all the bricks to reach new levels. As you progress, you will unlock new balls with special abilities to break bricks faster.

With numerous balls and countless upgrades, it takes work to unlock them all. To help you reduce grind time, we have compiled a list of all the codes with boosts like infinite money, ball upgrades, level jumps, and more.

Kodiqi Unlock all upgrades with Idle Breakout cheat codes.

Idle Breakout codes (April 2024)

Here are all the active Idle Breakout codes for April 2024. Make sure you copy the codes exactly as given below, as even a single misplaced character will prevent you from redeeming them.

Infinite Money: MTgzNixJbmZpbml0eSxJbmZpbml0eSwyM TcsMCwxNjUyNTgsMTY1MjU4LDgxMTMyL DUsMSwxLDEsMSwwLDQzNTk1Ljc4LDQ2 ODE1MTM5LDAsMCwwLDAsMCwwLDAsM CwwLDAsMTkzODc1Njg1MCwxOTM4NzU2 ODUwLDAsMCwwLDAsMCwxMDAwLDAsM CwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLD AsNSwyNTUsMCwzMywwLDEwLDksMTY0L DQsOTUsMCwwLDAsMCwwLDEsMCwwLD AsMSwxLDEsMCwwLDAsMCwwLDEsMSwx LDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSw wLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMS wxLDEsMSwwLEluZmluaXR5LDAsMCwwLD EsSW5maW5pdHksMSwwLDAs

MjQzNzcsNjQwNDkyMjg4NjQ4LjMzLDgzLD QzNzgsNDQsMjMxNzI2NCw0MDI0Mzc3NS wxOTg4NDQ5NiwwLDk0NjY0LDEwLDEsMS wwLDQ0MjA5LjY0LDMyLjk3LDAsMTY0Nj UyNDQwOCwyNzczODUyMDg3MjUyNywyN zc5NDgwMjkyMjM1NTksNzQ4Nzg0MzMwN jM3Nyw3MTM4NTYwNjYwNDk4OCwyMDU 0MTQyNzQzMTQyMSwyMzY3MzU2NzUzO TMwMDUsMjQ2NTAwOTMwNTczNTksMjc yMDM2OTY1NTUxMDE2LDE0NDY0Mjc2M jcxODYsMTY4MDUxOTk1MDA4NDYsMCw2 MCw1NSw1NSw3MCwyMCwwLDAsMCwwL DAsNiw1NSw2LDY4LDgsNjgsNiw3OCw1LD EwMCwwLDk5LDEyOSwxMCw5LDEzLDQs MjEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSw xLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsM CwxLDEsMSwwLDAsMSwxLDEsMSwwLDE sMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLD AsMCwwLDE2NTA0MzE1LDAsMSw5LDYw LDIsMCwxLDAs Instant One Million Bricks: ODUwLDg0NDkyNzU4LDQ5LDEwNSwzNCw 4MDg0MCwxNzkwMjg1LDY4NDA2Niw1LDY 2NzksMywwLDEsMCw0Mzk3NC4yMCw0NT g4NSwxNDcwODU2OSwyNTM4OTQ5NjQsM zM0MjA0NjksMjQ3Nzk2NzgxMi4wMCw0Nj M3MDI5NDMsNDIxNjYyNjI0Ni4wMCw0OT Y0NTc2NzksNjU3NTA5MjcyNC4wMCwyNDE zNjI4MDAsNTU5OTUxNDQxNS4wMCw1OTQ yMjYxNCwxMjMyNzI4OTQ3LDMwLDMwLD MwLDMwLDMwLDMwLDAsMCwwLDksMjQ sNiwyOSw2LDI5LDgsMjQsNiwyNCw1LDM5 LDAsMjQsMCw4LDYsNiw0LDEzLDEsMSwx LDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMCw wLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwwLDAsM CwwLDEsMSwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDA sMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwyM zIyNCwwLDAsNywxMSwxLDAsMCwxLA==

MjA5LDQyMTcwNTcwMywzMTY0LDE2LD IwLDE5OTA1LDExMzE0OTAwLDU1MjI2M DUsNSw3NzksMiwwLDAsMCw0NDEzOC41 NSw1OCwyMzgxNDUxLDU2MDk0OTEsMC wzNzUyNDQ1NDc3MDI5LjAwLDAsODQyO DI0NTk3NDY2Ny4wMCw1NTIwLDIwMTY 4MjU2OTM4MzE5LjAwLDAsMTQ2MTA1N TcxNzkxMDkuMDAsMCwxMDE4NjIzMTA2 Ny4wMCwzMywwLDAsMCwwLDAsMCwwL DAsOSwyNSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLD AsMCwwLDAsMCwwLDEwLDgsMTEsNCw xNSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLD EsMSwwLDAsMCwwLDAsMSwxLDEsMSw wLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMCwwLDEsMCwwLDAsMCwwLD AsMCwwLDAsMjU3MDYyMCwwLDAsMiw 1MywwLDAsMSwwLA Jump to Level 6k: NjEwMywxOTI3ODAzMzk2MTEuNDc sMzA5LDg2NCwyNSw1ODA0MTksNjA4OTk zNCwyODI2NTMzLDIsMzIzOSwzLDEsMSww LDQzNTk0Ljk1LDUyLDAsMTM5ODY3MjAyN yw4MDI0MDcwMjMzMi4wMCwyNjU5MTY2 MzAxMzMuMDAsNTE0Njg1MDAxNzUuMDA sMzExOTM1NjcyMDk2LjAwLDcxMjk2MzMyN jQ0LjAwLDM1MDExMjM5MjYwOS4wMCw5M DA5NzcwMzY0NS4wMCw0MTU1NDQ3MjA4 NzIuMDAsMCw3MDY1MDM2NTQ1LjAwLDA sNTIsNTEsNDQsNDMsMCwwLDAsMCwwLD AsNiw0OCw2LDU2LDgsNTIsNiw2MywwLDA sMCw3Niw3MiwxMCw4LDksNCwxNCwxLDE sMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDA sMSwxLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLD AsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwwLDAsMCwwL DEsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMjY3 OTA1LDAsMCw5LDIwLDEsMCwxLDAs

MTA2MzcsMjcxOTM0ODExMzk0Ljg4L Dk4LDE1NzcsMjMsMTAxMTI3Myw2M jk0NDEyLDI5ODE2NzYsMCwyMDk5L DEsMCwxLDAsNDQwNDUuOTYsMTA 0LDAsMjE3ODUyMywwLDIwODk3OT g2MjgwNC4wMCwyMDQyODgwLDE2 NjQwOTI2ODk4MS4wMCw2MzE4OT A5MzI2LjAwLDYzMjA4OTE4NTMuM DAsMjkxODUzMzI3NDMyOC4wMCw0 NjcwOTUwMzYzMzQ3LjAwLDAsMTU5 MzEwNiwwLDAsMjcsNDUsNTgsMCw wLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCw4 LDQ4LDAsNjksMCwwLDAsMCwwLD EwLDksOSw0LDgsMSwxLDEsMSwxL DEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEs MSwxLDEsMSwwLDAsMCwxLDAsMC wwLDAsMSwxLDEsMCwwLDEsMSw wLDAsMCwxLDEsMSwwLDAsMCww LDAsMCwwLDExNTcxOTMsMCw0LD AsMjMsMiwwLDAsMCw Jump to Level 42k: NDI4MDYsMjE5MzE4MzQ2NzU3NTMuN jEsNTksODA1OSw1Niw0MDY5Mjg5LDY4 OTQ0NDAxLDM0MjY5MTQxLDAsMTU4 ODk4LDUsMSwxLDAsNDQyMTkuMTIsM jkuMDAsMCwyMDE3MDYyMjkyLDI0Mj Q2ODExNDczNzAzOCw5NjY2MDAyNDcw OTE4NTYsNjE0OTk0ODQ3MDU1MjgsMj M5MjgzNzkxMTc5MDA2LDIwMDAzOTU wODM2MDU3Niw3ODA0OTQzMTA2NT MzMzUsMjQyMDA4MjQxMTEwNDU4LD kxNDg1NTMyMTMyNzE5OSwxNTA2NzU 0NDQ4OTU1Miw1ODc5MTE0NjYzNzExN iwwLDYwLDU1LDU1LDgwLDIwLDAsMC wwLDAsMCw2LDYwLDYsNzQsOCw3NSw 2LDg3LDUsMTA5LDAsOTksMTQwLDEw LDksMTQsNCwyMiwxLDEsMSwxLDEsM SwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLD EsMSwxLDAsMCwwLDEsMSwxLDAsMC wxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDE sMSwxLDEsMCwxLDEsMSwwLDAsMjkz NzQ0NjAsMCwxLDEzLDY0LDIsMCwxLDA

How to use codes in Idle Breakout?

Simply follow the steps below to use Idle Breakout codes:

Launch the game on your preferred device.

Tap on the Cog icon in the top-right corner of the screen.

in the top-right corner of the screen. Click on Import and enter the code in the box.

and enter the code in the box. Hit OK to get your boost.

Make sure you use the codes exactly as they are mentioned since they are case-sensitive.

Kodiqi Tap on the Import button to open the codes box.

What are Idle Breakout codes?

Idle Breakout codes work like cheats that unlock various boosts in the game. You have to enter the cheat codes and import them into the game. With these codes, you will instantly be able to reach levels and unlock balls that otherwise require a lot of elbow grease.

So there you have it – everything you need to know about Idle Breakout codes for April 2024.

