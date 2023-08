All cars in The Crew Motorfest: Every vehicle confirmed

The Crew Motorfest is the third entry in Ubisoft’s relatively new racing series. Just like its predecessors, it boasts a star-studded roster of automobiles, so let’s take you through all The Crew Motorfest cars and assorted vehicles.

Set in Hawaii, The Crew Motorfest has a more tropical and exotic vibe. The core fundamentals of Ubisoft’s latest iteration still firmly reside in precise racing mechanics and breakneck speed. Motorfest allows players to really get out and explore and experiment with a truly staggering list of vehicles.

Don’t just expect the roster to be filled with traditional 4-wheelers and household supercar names though. The Crew Motorfest cars are one thing, but you’ll also be able to tear up the tarmac and obliterate obstacles with boats, planes, and even monster trucks!

So here’s every vehicle as confirmed by Ubisoft themselves.

Ubisoft

Every Car in The Crew Motorsport

Street Racing

Acura NSX 2017 (U.S. Spec) 2017 D1

Ariel Atom 2015 D1

Aston Martin V8 Vantage S 2012 D1

Aston Martin V12 Vantage Zagato 2012 D1

Aston Martin Vanquish 2012 D1

Audi RS 5 Coupé 2018 D1

Audi RS5 2018 USST Official Edition 2018 D1

Audi R8 Spyder 2021 D1

Audi R8 V10 Plus Coupé 2016 D1

Audi TT RS Coupé 2017 2017 D1

Bentley Continental Supersports 2010 2010 D1

Bentley Mulliner Bacalar 2020 D1

BMW i8 Roadster (I15) 2018 D1

BMW i8 Roadster (I15) Stellar Edition 2018 D1

BMW M2 (F87) 2017 D1

BMW M4 (F82) 2014 D1

BMW M4 Compétition Coupé (G82) 2021 D1

BMW M4 Compétition Coupé (G82) Liberty Walk Edition 2021 D1

BMW M5 (F10) 2011 D1

BMW M8 (F92) No Rules Edition 2019 D1

BMW M8 (F92) Performance Edition 2019 D1

BMW M8 Competition Coupe (F92) 2019 D1

BMW M8 Competition Coupe (F92) Interception Unit 2019 D1

BMW X6M (E71) 2010 D1

BMW Z4 M40i (G29) 2019 D1

BMW Z4 M40i (G29) Agent Edition 2019 D1

BMW Z4 M40i (G29) Motorfest Edition 2019 D1

BMW Z4 sDrive35is 2011 2011 D1

Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 D1

Cadillac Cyclone XP-74 Concept 1959 D1

Cadillac Deville (Coupé) 1949 D1

Cadillac Deville (Coupé) Marco’s Cab 1949 D1

Cadillac Eldorado Brougham 1957 1957 D1

Cadillac Escalade 2012 D1

Chevrolet 3100 1951 D1

Chevrolet 3100 The Rocket Co. 1951 D1

Chevrolet Camaro RS 1969 1969 D1

Chevrolet Camaro SS 2010 2010 D1

Chevrolet Camaro SS Bend Edition 2010 D1

Chevrolet Camaro Z/28 RS 1971 1971 D1

Chevrolet Camaro ZL1 2017 2017 D1

Chevrolet Camaro ZL1 2017 Rift Edition 2017 D1

Chevrolet Chevelle SS 1970 1970 D1

Chevrolet Corvette C2 1963 D1

Chevrolet Corvette C2 2.0 Edition 1963 D1

Chevrolet Corvette C3 1968 D1

Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 2020 D1

Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 Donut Edition 2020 D1

Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 Interception Unit 2020 D1

Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 D1

Chevrolet Corvette Grand Sport Armored Edition 1963 D1

Chevrolet Corvette Stingray 2014 D1

Chevrolet Corvette ZR1 2009 D1

Chevrolet Impala Sport Sedan 1967 D1

Chevrolet Impala Sport Sedan Naranja Edicion 1967 D1

Chevrolet Impala Sport Sedan Red Duchess Edition 1967 D1

Chevrolet Silverado 1500 2010 D1

Chrysler 300C SRT8 2013 D1

Chrysler 300 SRT8 Crown Edition 2013 D1

Chrysler 300C SRT8 Limousine 2013 D1

DeLorean DMC-12 1981 D1

DeLorean DMC-12 RAD Edition 1981 D1

Dodge Challenger R/T 1970 D1

Dodge Challenger R/T Riff Edition 1970 D1

Dodge Challenger SRT Demon 2018 D1

Dodge Challenger SRT Demon Interception Unit 2018 D1

Dodge Challenger SRT Demon Awaken Edition 2018 D1

Dodge Challenger SRT Hellcat 2017 D1

Dodge Challenger SRT-8 392 2012 D1

Dodge Charger R/T Hemi 1969 D1

Dodge Charger R/T Hemi Masked Edition 1969 D1

Dodge Charger SRT-8 2012 D1

Dodge Charger SRT-8 Lab Edition 2012 D1

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2023 D1

Dodge SRT Viper GTS 2013 D1

Dodge SRT Viper GTS Lightning Edition 2013 D1

Dodge Viper SRT-10 Coupe 2010 D1

Ferrari 308 GTS 1977 Season 1

Ferrari 512TR 1991 D1

Ferrari F12berlinetta 2013 D1

Ferrari F40 1987 D1

Ford Crown Victoria 2008 D1

Ford Crown Victoria Interception Unit 2008 D1

Ford Crown Victoria Limousine 2008 D1

Ford Crown Victoria Marco’s Cab 2008 D1

Ford F-150 SVT Raptor 2010 D1

Ford Focus RS 2010 D1

Ford Focus RS 2016 D1

Ford GT 2005 D1

Ford Mustang Boss 429 1969 D1

Ford Mustang GT 2011 D1

Ford Mustang GT Convertible 2024 D1

Ford Mustang GT Convertible Motorfest Edition 2024 D1

Ford Mustang GT Fastback 2015 D1

Ford Mustang GT Fastback Stunt Edition 2015 D1

Ford Mustang Shelby GT500 2020 D1

Ford Mustang Shelby GT500 Interception Unit 2020 D1

Ford Mustang Shelby GT500 Road Force One 2020 D1

Ford Mustang Shelby GT500 Tribute Edition 2020 D1

Ford Shelby GT500 2013 D1

Forsberg Racing Gold Leader Z (Nissan) 1975 D1

Forsberg Racing Nissan 370Z Dominion Edition 2022 D1

Honda Civic Type R 2016 D1

Honda Civic Type R 2021 D1

Honda Civic Type R Keola Rapozo Edition 2021 D1

Honda NSX 1992 D1

Honda S2000 Ultimate Edition 2009 D1

Honda S2000 Ultimate Edition Kamea Hadar Edition 2009 October 25th, 2023

Honda S2000 Ultimate Edition Motorfest Edition 2009 D1

Honda S2000 Ultimate Edition Red Panther Edition 2009 D1

Hummer H1 Alpha 2006 D1

Infiniti Q60 Project Black S Concept 2018 D1

IVORY-TOWER SSV Mk3 2023 D1

Jaguar E-Type Series 1 Coupé 1961 D1

Jaguar E-Type Series 1 Coupé The Champion Edition 1961 D1

Jaguar E-Type Series 1 Roadster 1961 D1

Jaguar E-Type Series 1 Roadster Temptation Edition 1961 D1

Jaguar F-Type SVR Coupe 2017 D1

Jaguar F-Type SVR Coupe Professional Edition 2017 November 23, 2023

Jeep® Grand Cherokee SRT8® 2012 D1

Jeep® Wrangler – Pioneer Edition 2012 D1

Jeep® Wrangler 2012 D1

KTM X-Bow R 2016 D1

Lamborghini Countach LP 5000 Quattrovalvole 1985 D1

Lamborghini Diablo GT 1999 D1

Lamborghini Diablo GT Pura Potenza Edition 1999 D1

Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 2011 D1

Lamborghini Huracán LP610-4 2014 D1

Lamborghini Miura SV 1971 D1

Lamborghini Murciélago LP640 2006 D1

Lamborghini Urus 2017 D1

Lotus Evora GTE 2012 D1

Lotus Evora GTE Overcut Edition 2012 D1

Lotus Exige S 2013 D1

Maserati GranTurismo S 2009 D1

Mazda MX5 (NA) 1989 D1

Mazda MX5 (ND) 2016 D1

Mazda RX3 1972 D1

Mazda RX3 Supercharged Edition 1972 D1

Mazda RX7 2002 D1

Mazda RX7 Shirogane Edition 2002 D1

Mazda RX7 Turbo 10th Anniversary 1988 D1

Mazda RX7 Turbo Sakura Edition 1988 D1

Mazda RX8 2010 D1

Mazda RX8 Gold Edition 2010 D1

Mazda RX8 Thunderwave Edition 2010 D1

Mazda RX8 Pearl Edition (Edition 03) 2010 D1

Mercedes-AMG C 63 Coupé Black Series 2012 D1

Mercedes-AMG C 63 S Coupé 2016 D1

Mercedes-AMG GT 2015 D1

Mercedes-AMG SL 63 (R230) 2009 D1

Mercedes-AMG SLS (C197) 2010 D1

Mercedes-Benz 300 SLR UHLENHAUT COUPE (W196) 1955 D1

Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC Coupé 2016 D1

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition 2007 D1

Mini Cooper S (R56) 2010 D1

Mini Cooper S Countryman ALL4 (R60) 2013 D1

Mitsubishi 3000GT VR4 1994 D1

Mitsubishi 3000GT VR4 Interception Unit 1994 D1

Mitsubishi 3000GT VR4 No Rules Edition 1994 D1

Mitsubishi Eclipse GSX 1999 D1

Mitsubishi Eclipse GSX Star Edition 1999 D1

Mitsubishi FTO GP Version R 1997 D1

Mitsubishi FTO Version R Nebula Edition 1997 D1

Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR 1999 D1

Mitsubishi Lancer Evolution X 2014 D1

Mitsubishi Lancer Evolution X Black Knight Edition 2014 D1

Mitsubishi Lancer Evolution X Red Fury Edition 2014 D1

Nissan 240 SX (S14) 1998 Season 1

Nissan 300 ZX (Z32) 1994 D1

Nissan 300 ZX (Z32) Kaido-ou 1994 D1

Nissan 300 ZX (Z32) Malu Edition 1994 D1

Nissan 350Z Roadster 2004 D1

Nissan 370Z (Z34) 2013 D1

Nissan 370Z Nismo (Z34) 2016 D1

Nissan Fairlady Z 432 (PS30) 1970 1970 D1

Nissan Fairlady Z 432 (PS30) Under The Stars Edition 1970 D1

Nissan GT-R (R35) 2016 D1

Nissan GT-R Nismo (R35) 2020 D1

Nissan Skyline GT-R (R34) 2002 D1

Nissan Skyline GT-R (R34) High Octane Edition 2002 D1

Nissan Skyline GT-R (R34) Lucky Dragon Edition 2002 D1

Nissan Z 2023 Season 1

Plymouth Road Runner 1970 D1

Plymouth Road Runner Freedom Edition 1970 D1

Plymouth Road Runner Lowrider 1970 D1

Pontiac Firebird T/A Golden Wing Edition 1977 D1

Pontiac Firebird T/A 1977 D1

Pontiac Firebird T/A 1982 D1

Pontiac GTO 1966 D1

Pontiac GTO The Judge 1969 D1

Porsche 550 Spyder 1955 D1

Porsche 718 Spyder 2021 D1

Porsche 718 Spyder Keola Rapozo Edition 2021 D1

Porsche 911 (901) 1964 D1

Porsche 911 (992) Carrera 4S 2020 D1

Porsche 911 (992) Carrera 4S Timeless Edition 2020 D1

Porsche 911 (993) GT 1996 D1

Porsche 911 GT3 RS 2016 D1

Porsche 911 GT3 RS Splatter Edition 2016 D1

Porsche 911 Speedster 2019 D1

Porsche 911 Speedster Winter Agent Edition 2019 D1

Porsche 911 Turbo 1993 D1

Porsche 928 S4 1991 D1

Porsche Cayenne Turbo GT (coupé) 2022 D1

Porsche Cayman GT4 2016 D1

Porsche Cayman GT4 Carbon Edition 2016 D1

Porsche Cayman GT4 Wasp Edition 2016 D1

Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo 2022 D1

Porsche Taycan Turbo S 2021 D1

PROTO Hotrod A1 1930 D1

PROTO Hotrod A1 Burning Wheels Edition 1930 D1

PROTO Hotrod A1 Clumsy Edition 1930 D1

PROTO Hotrod A1 Marco’s Cab 1930 D1

Renault New Megane R.S. 2018 D1

Saleen S1 2020 D1

Saleen S1 Icebreaker 2020 D1

Shelby Cobra 427 1964 D1

Shelby GT50 1967 D1

Spyker C8 Aileron 2008 D1

Spyker C8 Aileron All In Edition 2008 D1

Toyota GR Supra (J29/DB) 2021 D1

Toyota GR Supra (J29/DB) Liberty Walk Edition 2021 D1

Toyota Supra (A80) 2000 D1

Toyota Supra (A80) Ryūjin Edition 2000 D1

TVR Griffith 2017 2017 D1

TVR Griffith Peppermint Edition 2017 D1

TVR Sagaris 2004 D1

Volkswagen Beetle 1967 D1

Volkswagen Beetle Kahakai Edition 1967 D1

Volkswagen Golf GTI (A7) 2014 D1

Volkswagen Kombi 21 Window Bus 1966 D1

Volkswagen Kombi 21 Window Bus DAK1NE Edition 1966 D1

Volkswagen Kombi 21 Window Bus Ghost Hunt Edition 1966 D1

Volkswagen Touareg NF 2011 2011 D1

Hypercars

Bugatti Centodieci 2019 D1

Bugatti Chiron 2017 D1

Bugatti Chiron Carbon Edition 2017 D1

Bugatti Chiron Interception Unit 2017 D1

Bugatti Chiron Super Sport 300+ 2019 D1

Bugatti EB110 Super Sport 1992 D1

Bugatti EB110 Super Sport Anodized Edition 1992 D1

Bugatti Divo 2019 D1

Bugatti Divo Magma Edition 2019 D1

Bugatti Divo Emerald Storm Edition 2019 D1

Bugatti La Voiture Noire 2019 D1

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse 2016 D1

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Deep Blue Edition 2016 D1

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Edition One 2016 D1

Bugatti Veyron Barchetta 2015 D1

Chevrolet Corvette C7 ZR1 2019 D1

Chevrolet Corvette C7 ZR1 Convertible 2019 D1

Chevrolet Corvette C7 ZR1 Convertible Long Range Edition 2019 D1

Chevrolet Corvette C7 ZR1 Gold Nugget Edition 2019 D1

Citroën GT 2008 D1

Creators K.S. Masked Leader 2020 D1

Creators Tempesta 2022 D1

Ferrari 458 Speciale 2014 D1

Ferrari 488 Pista 2018 D1

Ferrari 812 Superfast 2017 D1

Ferrari Enzo Ferrari 2002 D1

Ferrari F12tdf 2016 D1

Ferrari LAFERRARI 2014 D1

Ferrari SF90 Stradale 2020 Season 1

Ford GT 2017 D1

Ford GT Interception Unit 2017 D1

Jaguar C-X75 Concept 2013 D1

Jaguar C-X75 Concept Lunar Year Edition 2013 D1

Koenigsegg Agera R 2012 D1

Koenigsegg CCR 2004 D1

Koenigsegg Gemera 2020 D1

Koenigsegg Gemera Outclassed Edition 2020 D1

Koenigsegg Jesko 2020 D1

Koenigsegg One:1 2014 D1

Koenigsegg Regera 2015 D1

KTM X-Bow GTX 2020 D1

Lamborghini Aventador LP 700-4 2012 D1

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021 D1

Lamborghini Egoista 2013 D1

Lamborghini Huracan Performante 2018 D1

Lamborghini Reventon 2007 D1

Lamborghini Revuelto 2023 D1

Lamborghini Sián Roadster 2020 D1

Lamborghini Terzo Millennio 2017 D1

Lamborghini Veneno coupé (2013) 2013 D1

Lamborghini Veneno coupé (2013) Interception Unit 2013 D1

Lotus Evija 2022 D1

Lotus Evija Pure Edition 2022 D1

Maserati Alfieri 2014 D1

Maserati MC12 2004 D1

Maserati MC20 2021 D1

McLaren 12C 2013 D1

McLaren 720S Spider 2019 D1

McLaren 720S Spider Blast Edition 2019 D1

McLaren 765LT 2020 D1

McLaren Elva 2021 D1

McLaren F1 1993 D1

McLaren P1 2013 D1

McLaren P1 Gold Line Edition 2013 D1

McLaren Senna 2018 D1

Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow 2018 D1

Nissan R390 GT1 Road Version 1998 D1

Pagani Huayra 2012 D1

Pagani Huayra Rubicone Edizione 2012 D1

Pagani Zonda F 2005 D1

Pagani Zonda F Primary Edition 2005 D1

Porsche 911 GT1 Straβenversion (993) 1996 D1

Porsche 918 Spyder 2015 D1

Porsche 918 Spyder Silvery Edition 2015 D1

Porsche Carrera GT 2003 D1

Porsche Carrera GT Green Flash Edition 2003 D1

PROTO (unlicensed) Lucky-One 2022 D1

Renault TreZor 2016 D1

Saleen S7 Twin-Turbo 2005 D1

Saleen S7 Twin-Turbo Glacier Edition 2005 D1

Drift

Acura NSX 2017 (U.S. Spec) 2017 D1

BMW M5 (F10) 2011 D1

BMW Z4 sDrive35is (E89) 2011 D1

Chevrolet Camaro SS 2010 D1

Chevrolet Corvette Stingray 2014 D1

Creators De Lorean DMC-12 Outadrift 1981 D1

Dodge Challenger SRT-8 392 2012 D1

Dodge Charger R/T Hemi 1969 D1

Dodge SRT Viper GTS 2013 D1

Ferrari 458 Speciale 2014 D1

Ford Crown Victoria Limousine 2008 D1

Ford Focus RS 2010 D1

Ford GT 2005 D1

Ford Mustang GT 2011 D1

Ford Mustang GT Fastback 2015 D1

Forsberg Racing Nissan 350Z Roadster 2009 D1

Forsberg Racing Nissan 370Z PRO DRIFT 2021 D1

Koenigsegg Agera R 2012 D1

Lamborghini Aventador LP 700-4 2012 D1

Lamborghini Murciélago LP640 2006 D1

Mazda RX7 2002 2002 D1

McLaren 12C 2013 D1

Mitsubishi Lancer Evolution X Drift Edition 2014 D1

Nissan 370Z (Z34) 2013 D1

Nissan 370Z Nismo (Z34) 2016 D1

Nissan Skyline GT-R (R34) 2002 D1

RUF 3400 K 2007 D1

RUF CTR 3 2007 D1

Shelby GT500 1967 D1

Toyota GR Supra (J29/DB) Drift Edition 2021 D1

Drag

Chevrolet Camaro SS 2010 D1

Chevrolet Corvette Stingray 2014 D1

Dodge Challenger SRT-8 392 2012 D1

Dodge SRT Viper GTS 2013 2013 D1

Ford Focus RS 2010 D1

Ford Mustang GT 2011 D1

Nissan 370Z (Z34) 2013 D1

Nissan Skyline GT-R (R34) 2002 D1

PROTO NSX 2017 (U.S. Spec) 1930 D1

RUF 3400 K 2007 D1

RUF CTR 3 2007 D1

Racing Cars

Acura NSX GT3 (U.S. Spec) 2017 D1

Aston Martin Vulcan 2016 D1

Aston Martin Vulcan The Duke 2016 D1

Audi RS 3 LMS 2017 D1

Bentley Continental Supersports 2010 D1

BMW M Performance M4 Racing 2014 D1

BMW M6 GT3 (F13) 2016 D1

BMW Z4 GT3 (E89) 2011 D1

Bugatti Bolide 2020 D1

Cadillac Escalade 2012 2012 D1

Chevrolet Camaro RS 1969 D1

Chevrolet Camaro SS 2010 D1

Chevrolet Camping World Truck Series Chevrolet Silverado 2009 D1

Chevrolet Corvette C3 1968 D1

Chevrolet Corvette C3 F1R3 Ed. 1968 D1

Chevrolet Corvette C6R 2005 D1

Chevrolet Corvette C8.R (Race Car) 2020 D1

Chevrolet Impala Sport Sedan 1967 D1

Dodge Challenger SRT-8 392 2012 D1

Dodge Charger R/T Hemi 1969 D1

Dodge Charger SRT-8 2012 D1

Dodge Viper Competition Coupe 2003 D1

Ferrari 365 GTB/4 Competizione (Daytona) 1971 D1

Ferrari 458 Italia GT2 2011 D1

Ferrari 488 GT3 2016 D1

Ferrari 599XX Evo 2011 D1

Ferrari F40 LM 1989 D1

Ferrari FXX K 2014 D1

Ford F-150 SVT Raptor 2010 D1

Ford Focus RS 2010 D1

Ford GT 2005 D1

Ford GT Le Mans Race Car 2017 D1

Ford GT [Le Mans Race Car] – Airfoil Edition 2017 September 27th, 2023

Ford Mustang GT 2011 D1

Forsberg Racing Nissan GT-R Nismo GT3 2020 D1

Koenigsegg CCGT 2007 D1

KTM X-Bow GT2 2020 D1

KTM X-Bow GT4 2016 D1

KTM X-Bow GT4 Raw Edition 2016 D1

Lamborghini Essenza SCV12 2020 D1

Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo 2013 D1

Lamborghini Huracan LP620-2 Super Trofeo 2015 D1

Lamborghini Murciélago RGT 2003 D1

Maserati GranTurismo S 2009 D1

Maserati MC12 versione Corse 2006 D1

Mazda MX5 (ND) 2016 D1

McLaren 12C GT3 2014 D1

McLaren Senna GTR 2020 D1

Mercedes-AMG C 63 Touring Car (C-Coupé DTM) 2016 D1

Mercedes-AMG C-Coupé Touring Car (DTM) 2012 D1

Mercedes-AMG GT3 2015 D1

Mercedes-AMG SL 63 (R230) 2009 D1

Mercedes-AMG SLS GT3 2011 D1

Mercedes-Benz 300 SLR UHLENHAUT COUPE (W196) 1955 D1

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 GT 2007 D1

Mini Cooper S (R56) 2010 D1

Mini Cooper S (R56) Checkered Edition 2010 D1

Nissan 370Z (Z34) Racing 2013 D1

Nissan GT-R Nismo GT3 2018 D1

Nissan Skyline GT-R (R34) Racing 2002 D1

Pagani Zonda R 2008 D1

Porsche 911 Carrera RSR Turbo 1974 D1

Porsche 911 Carrera RSR Turbo Pulse Performance Ed. 1974 D1

Porsche 911 GT3 Cup 2017 D1

Porsche 917K 1970 1970 D1

Porsche 935 2.0 Coupé Baby 1977 D1

Porsche 935 2.0 Coupé Baby Old-Timer Edition 1977 D1

PROTO Hotrod A1 1930 D1

Renault R.S.01 2016 D1

Saleen S1 GT4 Cup 2020 D1

Saleen S7R 2000 D1

Shelby GT500 1967 D1

Spyker C8 LaViolette GT2-R 2008 D1

Rally

Audi S1 EKS RX quattro 2017 D1

Cadillac Escalade Enforcer Edition 2012 D1

Chevrolet Camaro RS 1969 D1

Chevrolet Camaro SS 2010 D1

Chevrolet Camaro Z/28 RS Enforcer Edition 1971 D1

Citroën C3 Racing 2017 2017 D1

Creators Tkachenko Ice Hunter 2021 D1

Dodge Challenger SRT-8 392 2012 D1

Dodge Charger R/T Hemi 1969 D1

Dodge Charger SRT-8 2012 D1

Ford FIESTA WRC 2017 D1

Ford Focus RS 2010 D1

Ford Focus RSRX 2016 D1

Ford Focus RSRX Glow Motorsport Ed. 2016 D1

Ford Mustang GT 2011 D1

Forsberg Racing Nissan 370Z East African Safari Z 2020 D1

Lotus Exige S 2013 D1

Mini Cooper S (R56) 2010 D1

Mini Cooper S Countryman ALL4 (R60) 2013 D1

Mitsubishi Lancer WRC05 2005 D1

Nissan 370Z (Z34) 2013 D1

Nissan Fairlady Z 432 (PS30) 1970 D1

Nissan Skyline GT-R (R34) 2002 D1

Porsche 911 GT3 RS RD Limited Edition 2016 D1

Shelby GT500 Americar Edition 1967 D1

Rally Raid Cars

Ariel Nomad 2015 D1

BMW Z4 sDrive35is (E89) 2011 D1

Cadillac Escalade 2012 D1

Chevrolet Camaro RS 1969 1969 D1

Chevrolet Camaro SS 2010 2010 D1

Chevrolet Silverado 1500 2010 Rally Raid Evo1 2010 D1

Chevrolet Silverado 1500 2010 Rally Raid Evo2 2010 D1

Chevrolet Silverado 1500 Intrepid Outdoors 2010 D1

Creators Hunter 51 2021 D1

Dodge Challenger SRT-8 392 2012 D1

Ford Bronco 2021 D1

Ford Bronco Hawaii Scenic Tour Ed. 2021 D1

Ford F-150 Raptor Race Truck 2017 2017 D1

Ford F-150 Raptor Race Truck – Ghost Recon Edition 2017 D1

Ford F-150 SVT Raptor 2010 D1

Ford F-150 SVT Raptor 2010 Enforcer Edition 2010 D1

Ford F-150 SVT Raptor 2010 from Outer Space 2010 D1

Ford Focus RS 2010 D1

Ford Mustang GT 2011 D1

GMC Hummer EV 2022 D1

Hummer H1 Alpha Rally Raid Evo1 2006 D1

Hummer H1 Alpha Rally Raid Evo2 2006 D1

Hummer H1 Alpha US Wildlife Watchers 2006 D1

Hummer HX Concept 2008 D1

Hummer HX Concept Enforcer Edition 2008 D1

IVORY-TOWER Falcon IVT-R1000 2023 D1

IVORY-TOWER SSV Mk2 2023 D1

Jeep® Grand Cherokee SRT8® 2012 2012 D1

Jeep® MOAB Quicksand Concept 2017 D1

Jeep® Wrangler – Rally Raid Evo1 2012 D1

Jeep® Wrangler – Rally Raid Evo2 2012 D1

Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon 392 2021 D1

Land Rover Defender 90 Works V8 – Edition 02 2018 D1

Land Rover Defender 90 Works V8 70th Edition 2018 D1

Land Rover Defender 90 Works V8 Intrepid Outdoors 2018 D1

Mazda MX5 MIATA NA 1989 D1

Mazda MX5 MIATA NA Spearhog Ed. 1989 D1

Mercedes-Benz X-Class 2017 D1

Mini Countryman ALL4 Racing 2013 D1

Nissan 370Z (Z34) 2013 D1

Nissan Skyline GT-R (R34) 2002 D1

Peugeot 3008 DKR Maxi 2018 D1

Pontiac GTO The Judge 1969 D1

Pontiac GTO The Judge Sparrow Competition Ed. 1969 D1

Porsche 959 Raid 1985 D1

PROTO Buggy A1 2017 D1

Ram 1500 Rebel TRX Concept 2017 D1

Ram 1500 Rebel TRX Concept Enforcer Edition 2017 D1

RUF 3400 K 2007 D1

Toyota Tacoma 2021 D1

Volkswagen Beetle 1967 D1

Volkswagen Beetle Hoodlum Racing Crew Ed. 1967 D1

Volkswagen ID Buggy 2019 D1

Volkswagen Race Touareg 3 2011 D1

Alpha GP

Creators Concept Spruemeister SM71 2023 D1

Creators Yasiddesign X American Petrol 2021 D1

IVORY-TOWER Alpha IVT-R07 2023 D1

KTM X-Bow R (Edition Two) 2016 D1

KTM X-Bow R Spear Racing Ed. 2016 D1

PROTO Alpha Mark X 2020 D1

PROTO Concept Glow Motorsport 2023 D1

PROTO Concept Pulse Performance 2023 D1

PROTO Concept Sparrow Competition 2023 D1

PROTO Concept Spear Racing 2023 D1

PROTO Mark II 2018 D1

Red Bull RB13 2017 D1

Red Bull RB14 2018 D1

Red Bull RB14 Disruption Edition 2018 D1

Red Bull RB18 2022 D1

Every Bike in The Crew Motorsport

Street Racing – Bikes

BMW Motorrad R1200GS Adventure 2014 D1

BMW Motorrad S1000RR 2015 D1

Ducati Diavel 2015 D1

Ducati draXter 2016 D1

Ducati Hypermotard 2015 D1

Ducati Monster 1200 S 2015 D1

Ducati Panigale R 2015 D1

Harley Davidson Street Glide Special 2017 D1

Harley Davidson Iron 883 2017 D1

Honda CBR1000RR Fireblade SP2 2018 D1

Honda CB1000R 2018 Neo-Sports Café 2018 D1

Indian Motorcycle Chief Dark Horse 2015 D1

Indian Motorcycle Scout 2015 2015 D1

Indian Motorcycle FTR 1200 S 2019 D1

Indian Motorcycle Scout The Cruiser Edition 2015 D1

Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1984 D1

Kawasaki KX450F 2015 D1

Kawasaki Ninja H2 2015 D1

Kawasaki Ninja H2 Light Rider Edition 2015 D1

Kawasaki Z1000 ABS 2015 D1

KTM 450 EXC 2015 D1

KTM 1290 SUPER DUKE R ABS 2015 D1

KTM 1190 RC8 R 2015 D1

Suzuki GSX-R 1000R 2018 D1

Yamaha VMAX 1700 2014 D1

Racing Bikes

BMW Motorrad S1000RR 2015 D1

Ducati Panigale R 2015 2015 D1

Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1984 D1

Kawasaki Ninja H2 2015 D1

Kawasaki Z1000 ABS 2015 D1

KTM 1190 RC8 R Track 2015 D1

KTM 1190 RC8 R Track 2015 Power Track Edition 2015 D1

KTM RC16 – Red Bull Team 2022 D1

KTM RC16 – Tech 3 Team 2022 D1

Suzuki GSX-RR 2016 – Team Suzuki Ecstar 2016 D1

Yamaha YZR-M1 2016 2016 D1

Rally Raid Bikes

BMW Motorrad R1200GS Adventure 2014 D1

Ducati Hypermotard 2015 D1

Ducati Monster 1200 S 2015 D1

Kawasaki KX450F 2015 D1

KTM 450 Rally 2015 D1

Motocross

Kawasaki KX450F 2015 D1

KTM 450 EXC 2015 D1

KTM 450 EXC Nighthawk Edition 2015 D1

KTM 450 EXC Redbull 2015 D1

Suzuki RM-Z 450 2016 D1

Yamaha YZ450F 2018 D1

Rally Raid Quads

KTM 525 XC (Race Spec) 2011 D1

Every Monster Truck in The Crew Motorsport

Monster Trucks

Chevrolet Camaro SS 2010 D1

Chevrolet Silverado 1500 2010 D1

DeLorean DMC-12 Monster truck Edition 1981 D1

Dodge Challenger SRT-8 392 2012 D1

Ford F-150 SVT Raptor 2010 D1

Ford Mustang GT 2011 D1

Hummer H1 Alpha 2006 D1

Jeep® Grand Cherokee SRT8® 2012 2012 D1

Nissan 370Z (Z34) 2013 D1

Nissan Skyline GT-R (R34) 2002 D1

PROTO Hotrod A1 1930 D1

PROTO Hotrod A1 Royale Edition 1930 D1

Volkswagen Kombi High School Edition 1966 D1

Every Boat in The Crew Motorsport

Powerboats

DCB M31 2018 D1

Frauscher 1414 Demon 2016 D1

Ice Marine Bladerunner 35 2017 D1

Lamborghini Tecnomar for Lamborghini 63 2021 D1

PROTO Offshore MK1 2017 D1

PROTO Offshore MK2 2018 D1

PROTO Water Rocket (ex-F1 Boat) 2017 D1

Vector Powerboats V40R 2018 D1

Every Plane in The Crew Motorsport

Planes

Beechcraft Model 17 Staggerwing 1945 D1

Extra Aerobatic Planes Extra 330 SC 2009 D1

Granville Brothers Aircraft Gee Bee R-1 1934 D1

Grumman F8F Bearcat 1945 D1

Harmon Rocket Harmon Rocket III 2018 D1

North American P-51 Mustang 1945 D1

Northrop Grumman F4U Corsair 1942 D1

Pilatus PC21 2002 D1

Slick Aircraft Slick 360 HP 2017 D1

Supermarine Spitfire Mk IX 1942 D1

WACO Aircraft YMF-5D Super 2018 D1

Zivko Edge 540 V3 2016 D1

With over 600 cars and vehicles to choose from, The Crew Motorfest users will certainly not be left wanting when it comes to vehicle selection.

