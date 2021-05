LIVE: LoL mid-season 2021 rostermania: all LCS & LEC roster changes - Dexerto

With MSI 2021 kicking off, LCS and LEC teams who missed out are looking at making changes to ensure that doesn’t happen come Worlds in October. We’ve got all the latest LoL mid-season 2021 roster moves and rumors that you need to know right here.

MSI 2021 has started, with 11 of the best teams across the globe duking it out for a chance to lift the prestigious international trophy.

However, there’s dozens of teams who didn’t make it to Iceland licking their wounds back home.

That’s what makes the mid-season roster shuffles interesting, as teams try to improve their rosters in a mad dash for Worlds qualification.

The trades have already begun in North America and Europe, and given the rumors, plenty more could be on their way.

Here’s everything you need to know.

Recently confirmed LCS & LEC Summer 2021 changes

Date Player From To April 19 Felix ‘Abbedagge‘ Braun FC Schalke 04 100 Thieves April 19 Ilias ‘Nuclearint‘ Bizriken FC Schalke 04 Evolution FC Schalke 04

LCS roster rumors

Red = Denied, Green = Confirmed

Player From To Source Han ‘Dreams‘ Min-kook FlyQuest Academy FlyQuest Wooloo Tanner ‘Damonte‘ Damonte 100 Thieves Free Agent LeakerXu Tommy ‘Ryoma‘ Le 100 Thieves 100 Thieves Academy LeakerXu Lee ‘IgNar‘ Dong-geun Evil Geniuses Free Agent Skeleton Pedro ‘Plasma‘ Simoes Ribiero UCAM Esports Club Evil Geniueses Skeleton Ethan ‘Iconic‘ Wilkinson Golden Guardians Free Agent Skeleton Leandro ‘Newbie‘ Marcos Golden Guardians Free Agent Skeleton

LCS Summer 2021 teams

100 Thieves

Current Players

Name Role Previous Team Kim ‘Ssumday‘ Chan-ho Top 100 Thieves Can ‘Closer‘ Celik Jungle 100 Thieves Felix ‘Abbedagge‘ Braun Mid FC Schalke 04 Tanner ‘Damonte‘ Damonte’ Mid 100 Thieves Tommy ‘ry0ma‘ Le Mid 100 Thieves Victor ‘FBI‘ Huang AD Carry 100 Thieves Choi ‘huhi‘ Jae-hyun Support 100 Thieves

Cloud9

Current Players

Player Role Previous Team Ibrahim ‘Fudge‘ Allami Top Cloud9 Robert ‘Blaber‘ Huang Jungle Cloud9 Luka ‘Perkz‘ Perkovic Mid Cloud9 Jesper ‘Zven‘ Svenningsen AD Carry Cloud9 Philippe ‘Vulcan‘ Laflamme Support Cloud9

CLG

Current Players

Player Role Previous Team Finn ‘Finn‘ Wiestål Top CLG Mads ‘Broxah‘ Brock-Pedersen Jungle CLG Eugene ‘Pobelter‘ Park Mid CLG Jason ‘WildTurtle‘ Tran AD Carry CLG Andy ‘Smoothie‘ Ta Support CLG

Dignitas

Current Players

Player Role Previous Team Aaron ‘FakeGod‘ Lee Top Dignitas Joshua ‘Dardoch‘ Hartnett Jungle Dignitas Max ‘Soligo‘ Soong Mid Dignitas Toàn ‘Neo‘ Tran AD Carry Dignitas Zaqueri ‘aphromoo‘ Black Support Dignitas

Evil Geniuses

Current Players

Player Role Previous Team Jeong ‘Impact‘ Eon-young Top Evil Geniuses Dennis ‘Svenskeren‘ Johnsen Jungle Evil Geniuses Daniele ‘Jiizuke‘ di Mauro Mid Evil Geniuses Matthew ‘Deftly‘ Chen AD Carry Evil Geniuses Lee ‘IgNar‘ Dong-geun Support Evil Geniuses

FlyQuest

Current Players

Player Role Previous Team Eric ‘Licorice‘ Ritchie Top FlyQuest Brandon Joel ‘Josedeodo‘ Villegas Jungle FlyQuest Cristian ‘Palafox‘ Palafox Mid FlyQuest Johnson ‘Johnsun‘ Nguyen AD Carry FlyQuest David ‘Diamond‘ Berube Support FlyQuest

Golden Guardians

Current Players

Player Role Previous Team Aiden ‘Niles‘ Tidwell Top Golden Guardians Ethan ‘Iconic‘ Wilkinson Jungle Golden Guardians Nicholas ‘Ablazeolive‘ Abbott Mid Golden Guardians Trevor ‘Stixxay‘ Hayes AD Carry Golden Guardians Leandro ‘Newbie‘ Marcos Support Golden Guardians

Immortals

Current Players

Player Role Previous Team Mohamed ‘Revenge‘ Kaddoura Top Immortals Andrei ‘Xerxe‘ Dragomir Jungle Immortals David ‘Insanity‘ Challe Mid Immortals Quin ‘Raes‘ Korebrits AD Carry Immortals Mitchell ‘Destiny‘ Shaw Support Immortals

Team Liquid

Current Players

Player Role Previous Team Barney ‘Alphari‘ Morris Top Team Liquid Lucas ‘Santorin‘ Tao Kilmer Larsen Jungle Team Liquid Nicolaj ‘Jensen‘ Jensen Mid Team Liquid Edward ‘Tactical‘ Ra AD Carry Team Liquid Jo ‘CoreJJ‘ Yong-in Support Team Liquid

TSM

Current Players

Player Role Previous Team Heo ‘Huni‘ Seung-hoon Top TSM Mingyi ‘Spica‘ Lu Jungle TSM Tristan ‘PowerOfEvil‘ Schrage Mid TSM Lawrence ‘Lost‘ Hui AD Carry TSM Hu ‘SwordArt‘ Shuo-Chieh Support TSM

LEC roster rumors

Red = Denied, Green = Confirmed

Player From To Source Petr ‘denyk‘ Haramach Misfits Excel Esports Wooloo Erlend ‘nukeduck‘ Våtevik Holm Astralis Excel Esports Wooloo Pedro ‘Plasma‘ Simoes Ribeiro UCAM Esports Club MAD Lions Skeleton Adam ‘Adam‘ Maanane Karmine Corp Fnatic Wooloo Loic ‘toucouille‘ Dubois GameWard Team Vitality Anonimotum Enzo ‘SLT‘ Gonzalez BIG Team Vitality Anonimotum Thomas ‘Kirei‘ Yuen GamersOrigin FC Schalke 04 Wooloo Thomas ‘Kirei‘ Yuen GamersOrigin Team Vitality Esporin Mathias ‘Szygenda‘ Lensen Team Vitality Vitality.Bee Jacob Wolf Adam ‘LIDER‘ Ilyasov mousesports Team Vitality Wooloo Oskar ‘Selfmade‘ Boderek Fnatic Team Vitality Wooloo

LEC Summer 2021 teams

Astralis

Current Roster

Player Role Previous Team Matti ‘WhiteKnight‘ Sormunen Top Astralis Nikolay ‘Zanzarah‘ Akatov Jungle Astralis Felix ‘MagiFelix‘ Bostrom Mid Astralis Jesper ‘Jeskla‘ Klarin Stromberg AD Carry Astralis Hampus ‘promisq‘ Mikael Abrahamsson Support Astralis

Former Players

Player Role New Team Erlend ‘nukeduck‘ Våtevik Holm Mid Free Agent

Excel Esports

Current Roster

Player Role Previous Team Felix ‘Kryze‘ Hellström Top Excel Esports Daniel ‘Dan‘ Hockley Jungle Excel Esports Paweł ‘Czekolad‘ Szczepanik Mid Excel Esports Patrik ‘Patrik‘ Jírů AD Carry Excel Esports Tore ‘Tore‘ Hoel Eilertsen Support Excel Esports

FC Schalke 04

Current Roster

Player Role Previous Team Sergen ‘Broken Blade‘ Çelik Top FC Schalke 04 Erberk ‘Gilius‘ Demir Jungle FC Schalke 04 Ilias ‘Nuclearint‘ Bizriken Mid FC Schalke 04 Evolution Matúš ‘Neon‘ Jakubčík AD Carry FC Schalke 04 Dino ‘LIMIT‘ Tot Support FC Schalke 04

Former Players

Player Role New Team Felix ‘Abbedagge’ Braun Mid 100 Thieves

Fnatic

Current Roster

Player Role Previous Team Gabriël ‘Bwipo‘ Rau Top Fnatic Oskar ‘Selfmade‘ Boderek Jungle Fnatic Yasin ‘Nisqy‘ Dincer Mid Fnatic Elias ‘Upset‘ Lipp AD Carry Fnatic Zdravets ‘Hylissang‘ Iliev Galabov Support Fnatic

G2 Esports

Current Roster

Player Role Previous Team Martin ‘Wunder‘ Nordahl Hansen Top G2 Esports Marcin ‘Jankos‘ Jankowski Jungle G2 Esports Rasmus ‘Caps‘ Borregaard Winther Mid G2 Esports Martin ‘Rekkles‘ Larsson AD Carry G2 Esports Mihael ‘Mikyx‘ Mehle Support G2 Esports

MAD Lions

Current Roster

Player Role Previous Team İrfan Berk ‘Armut‘ Tükek Top MAD Lions Javier ‘Elyoya‘ Prades Jungle MAD Lions Marek ‘Humanoid‘ Brázda Mid MAD Lions Matyáš ‘Carzzy‘ Orság AD Carry MAD Lions Norman ‘Kaiser‘ Kaiser Support MAD Lions

Misfits

Current Roster

Player Role Previous Team Shin ‘HiRit‘ Tae-min Top Misfits Tobiasz ‘Agresivoo‘ Ciba Top Misfits Iván ‘Razork‘ Martín Díaz Jungle Misfits Vincent ‘Vetheo‘ Berrie Mid Misfits Kasper ‘Kobbe‘ Kobberup AD Carry Misfits Petr ‘denyk‘ Haramach Support Misfits Oskar ‘Vander‘ Bogdan Support Misfits

Rogue

Current Roster

Player Role Previous Team Andrei ‘Odoamne‘ Pascu Top Rogue Kacper ‘Inspired‘ Słoma Jungle Rogue Emil ‘Larsson‘ Larsson Mid Rogue Steven ‘Hans sama‘ Liv AD Carry Rogue Adrian ‘Trymbi‘ Trybus Support Rogue

SK Gaming

Current Roster

Player Role Previous Team Janik ‘Jenax‘ Bartels Top SK Gaming Kristian ‘TynX‘ Østergaard Hansen Jungle SK Gaming Ersen ‘Blue‘ Goeren Mid SK Gaming Jean ‘Jezu‘ Massol AD Carry SK Gaming Erik ‘Treatz‘ Wessén Support SK Gaming

Team Vitality

Current Roster