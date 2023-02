All VCT LOCK//IN pro player crosshair codes

Thirty two teams traveled to Brazil to compete at VCT LOCK//IN, and every pro player that made the trip has a unique crosshair that they use to aim to the best of their ability. Below, you can find each player’s individual crosshair to try out in your own games.

Many pro players spend hours optimizing their crosshairs to best fit their style of play and aiming. At VCT LOCK//IN, there are over 160 pro players that have created crosshairs to best suit themselves.

For people that want to try out those individual reticles to see if one might be right for them, check out the lists below for every pro player crosshair at the international Valorant Champions Tour tournament.

North America

Sentinels

TenZ: 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1

zekken: 0;s;1;P;c;8;u;D099E2FF;o;1;d;1;b;1;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1

Sacy: 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0

pANcada: 0;P;c;1;h;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

dephh: 0;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

NRG Esports

s0m: 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0

FNS: ;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0

crashies: 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Victor: 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0

ardiis: 0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

MIBR

jzz: 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

frz: 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

heat: 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

murizzz: 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;3;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0

RgLM: 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

LOUD

aspas: 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0

Less: 0;P;o;0;0t;1;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

saadhak: 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

cauanzin: 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

tuyz: 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Leviatán

kiNgg: 0;P;c;7;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Tacolilla: 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.75

Shy: 0;P;o;0;0b;0;1l;4;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0

Nozwerr: 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.75

Mazino: 0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

KRÜ Esports

Klaus: 0;P;c;1;h;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

NagZ: 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1

xand: 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.8;o;1

Daveeys:

Melser: 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

FURIA Esports

qck: 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;s;1.263;o;1

Khalil: 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

mazin: 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

dgzin: 0;s;1;P;c;4;o;1;m;1;0t;1;0l;1;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;4;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.591;o;1

mwzera: 0;p;0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0l;0;0o;2;0a;0;0f;0;1b;0

Evil Geniuses

Boostio: 0;P;h;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0

Ethan: 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

jawgemo: 0;P;h;0;f;0;0t;4;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

C0M: 0;P;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

BcJ: 0;s;1;P;c;5;o;0.116;f;0;m;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0

Cloud9

leaf: 0;P;c;8;u;FF99FFFF;h;0;b;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0

Xeppaa: 0;p;0;s;1;P;c;5;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0

Vanity: 0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0l;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1l;3;1o;2;1a;0.3;1m;0;1f;0

Zellsis: 0;p;0;s;1;P;c;5;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0

yay: 0;s;1;P;c;7;u;FF0000FF;h;0;0l;20;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

100 Thieves

Asuna: 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;20;0a;1;0f;0;1l;0;A;o;1;d;1;z;1;0l;0;0f;0;1l;0;S;c;0;s;0.75;o;1

Derrek: 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.652

stellar: 0;P;c;4;u;001331FF;h;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

bang: 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0

Cryocells: 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

EMEA

Fnatic

Boaster: 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1

Chronicle: 0;P;o;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Leo: 0;P;c;4;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Derke: 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0t;0;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1

Alfajer: 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;s;0.628;o;1

Giants

hoody: 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0.628;o;1

rhyme: 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;f;0;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;b;1;c;8;t;00008BFF

Cloud: 0;P;c;8;u;0000FFFF;h;0;b;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

nukkye:0;p;0;s;1;P;c;7;u;64AAE6FF;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;u;EF92BFFF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;o;1

Fit1nho: 0;c;1;s;1;P;c;5;u;00126DFF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.848;o;1

Team Liquid

Jamppi: 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0

Soulcas: 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

nAts: 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Redgar: 0;P;c;1;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Sayf: 0;P;c;7;h;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0

Karmine Corp

xms: 0;p;0;P;c;1;u;00008BFF;h;0;f;0;s;0;0l;10;0v;8;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

ScreaM: 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1

Shin: 0;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Newzera: 0;s;1;P;c;1;u;910091FF;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;o;0

Nivera: 0;s;1;P;c;6;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

KOI

Sheydos: 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Wolfen: 0;P;h;0;s;0;0l;4;0v;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

koldamenta: 0;s;1;P;c;7;u;625999FF;h;0;d;1;z;4;0b;0;1b;0

trexx: 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;0.802;0f;0;1b;0

starxo: 0;c;1;s;1;P;c;5;u;999999FF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0

NAVI

cNed: 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

ANGE1: 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0

Shao: 0;P;c;7;h;0;f;0;m;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Zyppan: 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f;0

Suygetsu: 0;P;h;0;f;0;s;0;0t;5;0l;20;0o;7;0a;1;0f;0;1b;0

BBL Esports

AsLan: 0;P;o;1;f;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Brave: 0;p;0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;s;0.542;o;0.768

SouhcNi: 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;5;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0

QutionerX: 0;s;1;P;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0

Turko: 0;P;o;1;f;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Team Heretics

mixwell: 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0

keloqz: 0;s;1;P;h;0;s;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0

zeek: 0;s;1;P;u;003300FF;o;1;d;1;0t;0;0l;16;0v;11;0g;1;0o;0;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.417;o;1

Boo: 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;1

AvovA: 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

FUT Esports

mojj: TBD

qRaxs: TBD

qw1: 0;P;c;8;b;1;t;1;o;0.5;z;2;a;1;0t;2;0l;4;0v;4;0o;3;0a;1;0s;1;0e;1;1t;4;1l;2;1v;2;1o;4;1a;1;1s;1;1e;1;u;FFFFFF;d;1;h;0;0g;0;1g;0;0f;0;1f;0;0m;0;1m;0;0b;1;1b;1;m;0;f;0

MrFaliN: TBD

ATA KAPTAN: 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Team Vitality

ceNder: TBD

BONECOLD: 0;P;c;1;h;0;m;1;0a;1.000;0l;2;0o;1;0f;0;1b;0;1m;0;1f;0

MOLSI: TBD

Destrian: TBD

Twisten: TBD

Pacific

DetonatioN FM

Suggest: 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0v;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;1

Reita: 0;p;0;P;u;000000FF;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0e;0.8;1b;0

xnfri: 0;p;0;s;1;P;c;4;u;DB0B8AFF;o;1;d;1;z;6;a;0;f;0;m;1;0t;10;0l;10;0v;0;0g;1;0o;17;0a;0;0f;0;1t;6;1l;0;1v;3;1g;1;1o;0;1a;1;1s;0.053;1e;0.206;A;c;4;u;DB0B8AFF;o;0.585;d;1;z;6;a;0;f;0;s;0;m;1;0t;6; 0l;0;0v;3;0g;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;3;1l;8;1v;0;1g;1;1o;18;1a;1;1m;0;1e;0.29;S;b;1;c;8;t;DDBB00FF

Anthem: 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1

Seoldam: 0;p;0;s;1;P;c;1;u;00B5FFFF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;A;c;1;u;000FFFFF;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;0.701;o;1d

DRX

stax: 0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Rb: 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1

Zest: 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0

BuZz: 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Mako: 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0

Gen.G

Meteor: 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;1.2;o;1

k1Ng: 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1

TS: 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;3;0l;8;0a;1;0f;0;1t;4;1l;0;1o;7;1a;1;1m;0;1f;0

eKo: 0;c;1;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1t;5;1l;1;1v;1;1o;2;1a;0;1m;0;1f;0

Secret: 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1

Global Esports

SkRossi: TBD

AYRIN: 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

t3xture: 0;s;1;P;c;8;o;0;b;1;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;0

Lightningfast: TBD

Bazzi: TBD

Monyet: TBD

Paper Rex

Jinggg: 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0;o;1

mindfreak: 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

f0rsakeN: 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1

Benkai: 0;c;1;P;c;5;t;3;o;1;f;0;0t;10;0l;1;0v;0;0g;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;9;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0

d4v41: 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Rex Regum Qeon

fl1pzjder: 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.9;o;1

Tehbotol: 0;P;o;0.541;0l;5;0a;1;0f;0;1b;0

2ge: TBD

Emman: TBD

EJAY: TBD

T1

xeta: TBD

Munchkin: TBD

ban: TBD

Sayaplayer: 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1

Carpe: TBD

BeomJun: TBD

Talon Esports

foxz: 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

sushiboys: 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Crws: 0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.884;o;0.798

garnetS: 0;p;0;s;1;P;o;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;A;o;1;0t;1;0l;1;0o;0;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0

JitboyS: 0;s;1;P;c;1;u;000000FF;h;0;f;0;0l;3;0v;5;0o;2;0a;1;0f;0;1t;10;1l;0;1v;10;1o;13;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;4;

Patiphan: TBD

Team Secret

JessieVash: TBD

DubsteP: TBD

BORKUM: TBD

Jremy: TBD

invy: TBD

lenne: TBD

ZETA DIVISION

Laz: 0;p;0;c;1;s;1;P;o;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;o;0;d;1;z;3;f;0;s;0;m;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;0.5;0f;0;1b;0;S;d;0

crow: 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1

Dep: 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0

SugarZ3ro: 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

TENNN: 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

China

Edward Gaming

Haodong: 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1

CHICHOO: 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

nobody: 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1t;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0

ZmjjKK: 0;p;0;s;1;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1t;0;S;c;0;s;0.591;o;1

Smoggy: TBD

Abo: TBD

FunPlus Phoenix

AAAAY: 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

BerLIN: 0;s;1;P;c;4;u;DB0B8AFF;o;1;d;1;z;6;a;0;f;0;m;1;0t;10;0l;10;0v;0;0g;1;0o;17;0a;0;0f;0;1t;6;1l;0;1v;3;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1e;0.281;S;b;1;c;8;t;DB0B8AFF

TZH: 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0f;0;1b;0

WudiYuChEn: 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Yuicaw: 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

Riot Games releases each pro player’s Valorant crosshair code before their match on the VCT LOCK//IN stage. Player’s without a code next to their name will soon be updated with their personal crosshair.

You can import these crosshairs with their unique codes in the Valorant client.