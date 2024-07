EA Sports managed to keep most licenses for EA FC 24 after their 30-year partnership with FIFA ended, but what about EA FC 25? Here are all the license details for the new EA Sports FC game.

As soon as EA and FIFA parted ways, fans of the beloved football sim took over social media to see what would happen with the teams and stars they’ve been accustomed to playing with over the years.

Luckily for them, EA Sports managed to retain over 19,000 players, 700 teams, and 30 stadiums for their first solo venture, but did they manage to do the same this second time around?

Here’s a complete rundown of all the national teams and clubs you can use in the new EA FC 25, including the leagues and stadiums you’ll be able to play in.

Every National Team in EA FC 25

These are the fully licensed National Teams in the game:

CONTINENT NATIONAL TEAM Africa – Ghana (Men’s team)

– Morocco (Men’s team) Asia – Qatar (Men’s team) Europe – Belgium (Men’s team) / (Women’s team)

– Croatia (Men’s team)

– Czechia Republic (Men’s team)

– Denmark (Men’s team)

– England (Men’s team) / (Women’s team)

– Finland (Men’s team)

– France (Men’s team) / (Women’s team)

– Germany (Men’s team) / (Women’s team)

– Hungary (Men’s team)

– Iceland (Men’s team) / (Women’s team)

– Ireland (Men’s team)

– Italy (Men’s team)

– Netherlands (Men’s team) / (Women’s team)

– Northern Ireland (Men’s team)

– Norway (Men’s team) / (Women’s team)

– Poland (Men’s team)

– Portugal (Men’s team) / (Women’s team)

– Romania (Men’s team)

– Scotland (Men’s team) / (Women’s team)

– Spain (Men’s team) / (Women’s team)

– Sweden (Men’s team) / (Women’s team)

– Ukraine (Men’s team)

– Wales (Men’s team) North America – Mexico (Men’s team) / (Women’s team)

– United States of America (Men’s team) / (Women’s team)

– Canada (Women’s team) South America – Argentina (Men’s team) / (Women’s team) Oceania – New Zealand (Men’s team)

EA FC 25 leagues & clubs

Here’s the complete list of every league and club the EA game:

COUNTRY/REGION LEAGUE/COMPETITION CLUBS Argentina Liga Profesional de Futbol – Argentinos Jrs

– Atlético Tucumán

– Barracas Central

– Banfield

– Belgrano

– Boca Juniors

– Central Córdoba

– Defensa y Justicia

– Deportivo Riestra

– Estudiantes

– Gimnasia

– Godoy Cruz

– Huracán

– Independiente

– Independiente Rivadavia

– Instituto Córdoba

– Lanús

– Newell’s

– Platense

– Racing Club

– River Plate

– Rosario Central

– San Lorenzo

– Sarmiento

– Talleres

– Tigre

– Unión

– Vélez Sarsfield Australia & New Zealand A-League – Adelaide United

– Brisbane Roar

– Central Coast Mariners

– Macarthur FC

– Melbourne City

– Newcastle Jets

– Perth Glory

– Sydney FC

– Wellington Phoenix

– Western Sydney Wanderers

– Western United Austria Bundesliga – FC Austria Klagenfurt

– Blau-Weib

– FC Red Bull Salzburg

– FK Austria Wien

– Grazer AK

– LASK

– SCR Altach

– SK Rapid Wien

– SK Sturm Graz

– TSV Hartberg

– Wolfsberger AC

– WSG Tirol Belgium Pro League – Beerschot

– Cercle Brugge

– Charleroi

– Club Brugge

– Dender EH

– Genk

– Gent

– Kortrijk

– Leuven

– Mechelen

– Royal Antwerp FC

– R.S.C Anderlecht

– Sint-Truiden

– Standard Liege

– Union SG

– Westerlo China Chinese Super League – Beijing Sinobo Guoan

– Cangzhou Lions

– Changchun Yatai

– Chengdu Rongcheng

– Henan Jianye

– Meizhou Hakka

– Nantong Zhiyun

– Qingdao Hainiu

– Qingdao West Coast

– Shandong Luneng Taishan

– Shanghai Greenland Shenhua

– Shanghai Port

– Shenzhen Peng City

– Tianjin TEDA

– Wuhan Three Towns

– Zhejiang Denmark Superliga – Aarhus GF

– Brøndby IF

– FC København

– Kolding IF

– AC Lyngby

– FC Midtjylland

– FC Nordsælland

– Randers FC

– Silkeborg IF

– Soenderjyske Fodbold

– Vejle Boldklub

– Viborg FF England Premier League – Arsenal

– Aston Villa

– Bournemouth

– Brentford

– Brighton & Hove Albion

– Chelsea

– Crystal Palace

– Everton

– Fulham

– Ipswich Town

– Leicester City

– Liverpool

– Manchester City

– Manchester United

– Newcastle United

– Nottingham Forest

– Southampton

– Tottenham

– West Ham

– Wolverhampton England EFL Championship – Blackburn Rovers

– Bristol City

– Burnley

– Cardiff City

– Coventry City

– Derby County

– Hull City

– Leeds United

– Luton Town

– Middlesborough

– Millwall

– Norwich City

– Oxford United

– Plymouth Argyle

– Portsmouth

– Preston North End

– Queens Park Rangers

– Sheffield United

– Sheffield Wednesday

– Stoke City

– Sunderland

– Swansea City

– Watford

– West Bromwich Albion England EFL League One – Barnsley

– Birmingham City

– Blackpool

– Bolton Wanderers

– Bristol Rovers

– Burton Albion

– Cambridge United

– Charlton Athletic

– Crawley Town

– Exeter City

– Huddersfield Town

– Leyton Orient

– Lincoln City

– Mansfield Town

– Northampton Town

– Peterborough United

– Reading

– Rotherham United

– Shrewsbury Town

– Stevenage

– Stockport County

– Wigan Athletic

– Wrexham

– Wycombe Wanderers England EFL League Two – Accrington Stanley

– Barrow

– Bradford City

– Bromley

– Carlisle United

– Cheltenham Town

– Chesterfield

– Colchester United

– Crewe Alexandra

– Doncaster Rovers

– Fleetwood Town

– Gillingham

– Grimsby Town

– Harrogate Town

– Milton Keynes Dons

– Morecambe

– Newport County

– Notts County

– Port Vale

– Salford City

– Swindon Town

– Tranmere Rovers

– Walsall

– AFC Wimbledon England Barclays Women’s Super League – Chelsea

– Arsenal

– Aston Villa

– Brighton & Hove Albion

– Crystal Palace

– Everton

– Leicester City

– Liverpool

– Manchester City

– Manchester United

– Tottenham Hotspur

– West Ham United France D1 Arkema – AS Saint-Étienne

– Dijon

– Fleury

– Guingamp

– Le Havre

– Montpellier HSC

– Nantes

– Olympique Lyonnais

– Paris FC

– PSG (Paris Saint-Germain)

– Stade de Reims

– Strasbourg France Ligue 1 – Angers SCO

– AS Saint-Étienne

– AS Monaco

– Auxerre

– Havre AC

– LOSC Lille

– Montpellier HSC

– OGC Nice

– Olympique de Marseille

– FC Nantes

– Olympique Lyonnais

– PSG (Paris Saint Germain)

– Racing Club de Lens

– RC Strasbourg Alsace

– Stade Brestois 29

– Stade de Reims

– Stade Rennais FC

– Toulouse FC France Ligue 2 – AC Ajaccio

– Amiens SC

– Clermont Foot

– Dunkerque

– En Avant Guigamp

– FC Annecy

– FC Lorient

– FC Martigues

– FC Metz

– Girondins de Bordeaux

– Grenoble Foot 38

– Laval

– Paris FC

– Pau FC

– Red Star FC

– Rodez Averyron

– SC Bastia

– SM Caen Germany Bundesliga – 1899 Hoffenheim

– Bayer Leverkusen

– Bayern Munich

– Borussia Dortmund

– Borussia Mönchengladbach

– Eintracht Frankfurt

– FC Augsburg

– FC Heidenheim

– Holstein Kiel

– Mainz 05

– RB Leipzig

– SC Freiburg

– SC St. Pauli

– Union Berlin

– VfB Stuttgart

– VfL Bochum

– VfL Wolfsburg

– Werder Bremen Germany Bundesliga 2 – Darmstadt 98

– Eintracht Braunschweig

– SV Elversberg

– FC Kaiserslautern

– FC Köln

– FC Nürnberg

– Fortuna Düsseldorf

– Greuther Fürth

– Hamburger SV

– Hannover 96

– Hertha BSC

– Jahn Regensburg

– Karlsruher SC

– Preußen Münster

– SC Paderborn

– Schalke 04

– SSV Ulm Germany Liga – Alemannia Aachen

– Arminia Bielefeld

– FC Saarbrücken

– Borussia Dortmund II

– Dynamo Dresden

– Energie Cottbus

– Erzgebirge Aue

– FC Ingolstadt 04

– FC Viktoria Köln

– Hannover 96 II

– Hansa Rostock

– Rot-Weiss Essen

– SC Verl

– SpVgg Unterhaching

– SV Sandhausen

– SV Waldhof Mannheim

– TSV 1860 München

– VfB Stuttgart II

– VfL Osnabrück

– Wehen Wiesbaden Germany Frauen-Bundesliga – 1899 Hoffenheim

– Bayer Leverkusen

– Bayern Munich

– Carl Zeiss Jena

– Eintracht Frankfurt

– FC Köln

– SC Freiburg

– RB Leipzig

– Rot-Weiss Essen

– Turbine Potsdam

– VfL Wolfsburg

– Werder Bremen India Hero Indian Super League – ATK Mohun Bagan

– Bengaluru

– Chennaiyin

– East Bengal

– Goa

– Hyderabad

– Jamshedpur

– Kerala Blasters

– Mohammedan

– Mumbai City

– NorthEast United

– Odisha

– RoundGlass Punjab Ireland SSE Airtricity League Premier Division – Bohemians

– Derry City

– Drogheda

– Dundalk

– Galway United

– Shamrock Rovers

– Sligo Rovers

– Shelbourne

– St Patrick’s Athletic

– Waterford Italy Serie A – Bologna

– Cagliari

– Como

– Empoli

– Fiorentina

– Genoa

– Hellas Verona

– Juventus

– Lecce

– Milan

– AC Monza

– Parma

– Torino

– Udinese

– Venezia

– Inter Milan (Generic kits/crests)

– Napoli (Generic kits/crests)

– Atalanta (Generic kits/crests)

– Lazio (Generic kits/crests)

– AS Roma (Generic kits/crests) Italy Serie B – Bari

– Catanzaro

– Cesena

-Cittadella

– Cosenza

– Cremoneses

– Frosione

– Juve Stabia

– Mantova

– Modena

– Palermo

– Pisa

– Reggina

– Reggiana

– Salermitana

– Sampdoria

– Sassuolo

– Spezia

– Südtirol Korea Republic K League – Daegu FC

– Daejeon Hana Citizen

– FC Seoul

– Gangwon FC

– Gimcheon Sangmu

– Gwangju FC

– Incheon United

– Jeonbuk Hyundai Motors

– Jeju United

– Pohang Steelers

– Suwon FC

– Ulsan Hyundai Netherlands Eredivise – Ajax

– Almere City

– AZ

– FC Ultrecht

– Feyenoord

– Fortuna Sittard

– Go Ahead Eagles

– Groningen

– Heracles Almelo

– NAC Breda

– NEC Nijmegen

– PEC Zwolle

– PSV

– RKC Waalwijk

– SC Heerenveen

– Sparta Rotterdam

– Twente

– Willem II Norway Eliteserien – Bodø/Glimt

– Brann

– Fredrikstad

– Hamarkameratene

– Haugesund

– KFUM Oslo

– Kristiansund

– Lillestrøm

– Molde

– Odds BK

– Rosenborg

– Sandefjord

– Sarpsborg 08

– Strømsgodset

– Tromsø

– Viking Poland PKO Bank Polski Ekstraklasa – Cracovia

– GKS Katowice

– Górnik Zabrze

– Jagiellonia Białystok

– Korona Kielce

– Lechia Gdańsk

– Lech Poznań

– Legia Warszawa

– Motor Lublin

– PGE Stal Mielec

– Piast Gliwice

– Pogoń Szczecin

– Puszcza Niepołomice

– Radomiak Radom

– Raków Częstochowa

– Śląsk Wrocław

– Widzew Łódź

– Zagłębie Lubin Portugal Liga Portugal – Arouca

– AVS

– Boavista

– Casa Pia

– CD Nacional

– Estrela Amadora

– Estoril

– Famalicão

– Farense

– FC Porto

– Gil Vicente

– Moreirense

– Rio Ave

– Santa Clara

– SL Benfica

– Sporting

– Sporting de Braga

– Vitória de Guimarães Romania Superliga – Botoșani

– CFR Cluj

– Dinamo București

– Farul Constanța

– FCSB

– Gloria Buzău

– Hermannstadt

– Oțelul Galați

– Petrolul

– Politehnica Iași

– Rapid București

– Sepsi Sfântu Gheorghe

– Unirea Slobozia

– Universitatea Cluj

– Universitatea Craiova

– UTA Arad Saudi Arabia Roshn Saudi League – Al Ahli

– Al-Fateh

– Al Fayha

– Al Hilal

– Al Ittihad

– Al Khaleej

– Al-Kholood

– Al Nassr

– Al-Okhdood

– Al-Orobah

– Al-Qadsiah

– Al Raed

– Al-Riyadh SC

– Al Shabab

– Al Taawoun

– Al Wehda

– Damac

– Ettifaq FC Scotland Cinch Premiership – Aberdeen

– Celtic

– Dundee

– Dundee United

– Heart of Midlothian

– Hibernian

– Kilmarnock

– Motherwell

– Rangers

– Ross County

– St Johnstone

– St Mirren Spain La Liga Santander – Alavés

– Athletic Bilbao

– Atlético Madrid

– Barcelona

– Celta Vigo

– Getafe

– Girona

– Las Palmas

– Leganés

– Mallorca

– Osasuna

– Rayo Vallecano

– Real Betis

– Real Madrid

– Real Sociedad

– Sevilla

– Valencia

– Valladolid

– Villarreal Spain La Liga Smartbank – Albacete

– Almería

– Burgos

– Cádiz

– Cartagena

– Castellón

– Deportivo La Coruña

– Eibar

– Elche

– Eldense

– Espanyol

– Granada

– Huesca

– Levante

– Mirandés

– Racing Santander

– Racing Ferrol

– Real Oviedo

– Sporting de Gijón

– Tenerife

– Zaragoza Spain Liga F – Alhama CF

– Athletic Bilbao

– Atlético Madrid

– Barcelona

– Deportivo Alavés

– Levante

– Levante Las Planas

– Madrid CFF

– Real Betis

– Real Madrid

– Real Sociedad

– Sevilla

– Sporting de Huelva

– UDG Tenerife

– Valencia

– Villareal Sweden Allsvenskan – AIK

– BK Häcken

– Djurgårdens IF

– GAIS

– Halmstads BK

– Hammarby IF

– IF Brommapojkarna

– IF Elfsborg

– IFK Göteborg

– IFK Norrköping

– IFK Värnamo

– IK Sirius

– Kalmar FF

– Malmö FF

– Mjällby AI

– Västerås SK Switzerland Credit Suisse Super League – BSC Young Boys

– FC Basel

– FC Lausanne-Sport

– FC Lugano

– FC Luzern

– FC Sion

– FC St. Gallen

– FC Zürich

– Grasshopper

– Servette FC

– Winterthur

– Yverdon-Sport FC Turkey Süper Lig – Adana Demirspor

– Alanyaspor

– Antalyaspor

– Beşiktaş Istanbul

– Bodrum

– Eyüpspor

– Fenerbahçe Istanbul

– Galatasaray Istanbul

– Gazişehir Gaziantep FK

– Göztepe

– Hatayspor

– Istanbul Başakşehir FK

– Kasımpaşa Istanbul

– Kayserispor

– Konyaspor

– Rizespor

– Samsunspor

– Sivasspor

– Trabzonspor USA & Canada MLS – Atlanta United

– Austin FC

– CF Montreal

– Charlotte FC

– Chicago Fire

– Colorado Rapids

– Columbus Crew SC

– D.C. United

– FC Cincinnati

– FC Dallas

– Houston Dynamo

– Inter Miami CF

– LA Galaxy

– Los Angeles FC

– Minnesota United FC

– Nashville SC

– New England Revolution

– New York City FC

– New York Red Bulls

– Orlando City SC

– Philadelphia Union

– Portland Timbers

– Real Salt Lake

– San Jose Earthquakes

– Seattle Sounders FC

– Sporting Kansas City

– St Louis City

– Toronto FC

– Vancouver Whitecaps FC USA National Women’s Soccer League – Angel City

– Bay FC

– Chicago Red Stars

– Houston Dash

– Kansas City Current

– NJ/NY Gotham

– North Carolina Courage

– Orlando Pride

– Portland Thorns

– Racing Louisville

– San Diego Wave

– Seattle Reign

– Utah Royals

– Washington Spirit Others CONMEBOL Libertadores – Alianza Lima

– Argentinos Juniors

– Atletico Miniero

– Atlético Nacional

– Athletico PR

– Aucas

– Barcelona SC

– Boca Juniors

– Bolívar

– Cerro Porteño

– Colo-Colo

– Corinthians

– Deportivo Pereira

– Flamengo

– Fluminense

– Independiente del Valle

– Independiente Medellín

– Internacional

– Libertad

– Liverpool

– Melgar

– Metropolitanos

– Monagas

– Nacional de Montevideo

– Ñublense

– Olimpia

– Palmeiras

– Patronato

– Racing

– River Plate

– Sporting Cristal

– The Strongest Others CONMEBOL Sudamericana – Botafogo

– LDU Quito

– César Vallejo

– Magallanes

– Guaraní

– Danubio

– Emelec

– Huracán

– Bragantino

– Estudiantes

– Tacuary

– Oriente Petrolero

– São Paulo

– Tigre

– Tolima

– Academia Puero Cabello

– Newell’s Old Boys

– Audax

– Santos

– Blooming

– Defensa y Justicia

– Milionarios

– América MG

– Peñarol

– Góias

– Universitario

– Santa Fé

– Gimnasia

– Fortaleza

– Palestino

– San Lorenzo

– Estudiantes de Mérida

All EA FC 25 tournaments

These are all the tournaments you’ll be able to join in EA FC 25:

CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Recopa

CONMEBOL Sudamericana

UEFA Champions League

UEFA Women’s Champions League

UEFA Super Cup

UEFA Europa League

UEFA Conference League

UEFA Cup of Nations

UEFA Euro Championship

EA SPORTS EA FC 25 Ultimate Edition features different championship trophies.

EA FC 25 new stadiums

Here are all of the new stadiums available in the game:

Portman Road Stadium (Ipswich/England)

Estádio José Alvalade (Lisbon/Portugal)

Voith Arena (Heidenheim/Germany)

Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt/Germany)

Estadio Abanca-Riazor (Coruña/Spain)

Stadio Renato Dall’Ara (Bologna/Italy)

Stadio Artemio Franchi (Florence/Italy)

Estadio Mâs Monumental (Buenos Aires/Argentina)

St. Jakob-Park (Basel/Switzerland)

Those are all the licenses in EA FC 25. If you’re brimming with excitement for the game, stay updated with our release hub and check how to get early access with closed beta codes.