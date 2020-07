FIFA 20 Summer Heat goes out with a bang

EA Sports have released the third and final Summer Heat 'Best Of' packs in FIFA 20 FUT, and we have the full list of all the players and cards that are being re-released.

FIFA is wrapping up its Summer Heat Ultimate Team promo in a major way by bringing back over 280 valuable player cards from a wide range of past campaigns, giving fans a chance to get our hands on them one last time.

Ultimate Team offers a wide range of campaigns and events that give players the chance to unlock a variety of cards and upgrades throughout the year, like Team of the Season so far, Team of the Week, Future Stars, and more.

As we mentioned, there are more than 280 player cards returning in packs as we send off the Summer Heat Promo, so let's dive right in and see who FIFA is bringing back.

FIFA Summer Heat 'Best of' Release

Bundesliga TOTSSF

Robert Lewandowski - Bayern München

- Timo Werner - RB Leipzig

Mats Hummels - Borussia Dortmund

Joshua Kimmich - Bayern München

Jadon Sancho - Borussia Dortmund

Marco Reus - Borussia Dortmund

Thomas Müller - Bayern München

Erling Braut - Håland Dortmund

Yann Sommer - Borussia M'gladbach

Filip Kostić - Eintracht Frankfurt

Kai Havertz - Bayer 04 Leverkusen

- Serge Gnabry - Bayern München

- Dayot Upamecano - RB Leipzig

Matthias Ginter - Borussia M'gladbach

Alphonso Davies - Bayern München

- Lukáš Hrádecký - Bayer 04 Leverkusen

Achraf Hakimi - Borussia Dortmund

Florian Niederlechner - FC Augsburg

Martin Hinteregger - Eintracht Frankfurt

Suat Serdar - FC Schalke 04

Community TOTSSF

Gerard Piqué Bernabeu - FC Barcelona

Diego Godín - Inter

Thiago Alcântara - Bayern München

Sergio Busquets Burgos - FC Barcelona

Thibaut Courtois - Real Madrid

Joe Gomez - Liverpool

Wilfried Zaha - Crystal Palace

Carlos Henrique Venancio Casimiro - Real Madrid

Felipe Anderson Pereira Gomes - West Ham United

Fernando Luiz Rosa - Manchester City

Julian Brandt - Borussia Dortmund

Péter Gulácsi - RB Leipzig

Alejandro Grimaldo García - SL Benfica

Moussa Dembélé - Olympique Lyonnais

Nordi Mukiele - RB Leipzig

- Képler Laveran Lima Ferreira - FC Porto

Lucas Pezzini Leiva - Lazio

Bernd Leno - Arsenal

- Moses Simon - FC Nantes

Rodrigo Bentancur - Piemonte Calcio

CSL TOTSSF

José Paulo Paulinho - Guangzhou Evergrande Taobao

Guangzhou Evergrande Taobao Givanildo Vieira de Souza Hulk - Shanghai

Alex Teixeira dos Santos - Jiangsu Suning

Johnathan Aparecido Silva - Tianjin Teda

EFL TOTSSF

Aleksandar Mitrović - Fulham

Kalvin Phillips - Leeds United

Ben Whiteman - Doncaster Rovers

Eredivisie TOTSSF

Hakim Ziyech - Ajax

Quincy Promes - Ajax

Donny van de Beek - Ajax

FUT Birthday

Hazard - Real Madrid

- Paul Pogba - Manchester United

Gareth Bale - Real Madrid

Alexandre Lacazette - Arsenal

Muniain - Athletic Club

Douglas Costa - Piemonte Calcio

Sissoko - Spurs

Saint-Maximin - Newcastle United

Lucas Hernandez - Bayern Munich

Danny Da Costa - Eintracht Frankfurt

Raphaël Guerreiro - Borussia Dortmund

Cancelo - Manchester City

Thomas Lemar - ATH Madrid

Djene - Getafe

Lozano - Napoli

Joaquin Correa - Lazio

Kevin Lasagna - Udinese

Maximilian Eggestein - Werder Bremen

Gaitan - Lille

Future Stars

João Félix Sequeira - Atlético de Madrid

Federico Valverde - Real Madrid

Sandro Tonali - Brescia

Rodrygo Silva de Goes - Real Madrid

- Mason Greenwood - Manchester United

- Gabriel Martinelli - Arsenal

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Nicolás Domínguez - Bologna

Callum Hudson-Odoi - Chelsea

Youri Tielemans - Leicester City

Mason Mount - Chelsea

Ismaila Sarr - Watford

Ozan Kabak - FC Schalke 04

Dani Olmo - RB Leipzig

Fikayo Tomori - Chelsea

Jonathan Ikoné - LOSC Lille

Luiz Felipe Ramos Marchi - Lazio

Boubacar Kamara - Marseille

Renan Augusto Lodi dos Santos - Atlético de Madrid

Donyell Malen - PSV

Lisandro Martínez - Ajax

Thilo Kehrer - Paris Saint-Germain

Max Aarons - Norwich City

Moussa Diaby - Bayer 04 Leverkusen

Emerson Leite De Souza - Real Betis Balompié

La Liga TOTSSF

Messi - Barcelona

De Jong - Barcelona

Ramos - Madrid

Ter Stegn - Barcelona

Griezmann - Barcelona

- Oblak - ATH Madrid

Suarez - Barcelona

Benzema - Madrid

Kroos - Madrid

- Parejo - Valencia

Varane - Madrid

Moreno - Villarreal

Carvajal - Madrid

Fekir - Real Betis

Odegaard - Real Sociedad

Cazorla - Villarreal

Carlos - Sevilla FC

Berchiche - Athletic Club

Perez - D. Alavés

Ocampos - Sevilla FC

LATAM TOTSSF

Carlos Tévez - Buenos Aires

Eduardo Salvio - Buenos Aires

Ignacio Fernández - Núñez (River Plate)

Luciano Aued - Universidad Católica

Liga NOS TOTSSF

Alex Telles - FC Porto

Rafa - SL Benfica

Gabriel - SL Benfica

Ligue 1 TOTSSF

Neymar da Silva Santos Jr. - Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain

Wissam Ben Yedder - AS Monaco

Ángel Di María - Paris Saint-Germain

Thiago Emiliano da Silva - Paris Saint-Germain

Marco Verratti - Paris Saint-Germain

- Memphis Depay - Lyon

Marcos Aoás Corrêa - Paris Saint-Germain

Renato Júnior Luz Sanches - LOSC Lille

- Houssem Aouar - Lyon

Kenny Lala - Strasbourg

- Victor Osimhen - LOSC Lille

Steve Mandanda - Olympique de Marseille

- Téji Savanier - Montpellier HSC

Youcef Atal - Nice

- Islam Slimani - AS Monaco

Yunis Abdelhamid - Stade de Reims

- Predrag Rajkovic - Stade de Reims

Benjamin André - LOSC Lille

Hassane Kamara - Stade de Reims

MLS TOTSSF

Carlos Vela - Los Angeles FC

Josef Martínez - Atlanta United FC

- Alejandro Pozuelo Melero - Toronto FC

Ike Opara - Minnesota United FC

Premier League TOTSSF

Kevin De Bruyne - Manchester City

- Virgil van Dijk - Liverpool

- Sadio Mané - Liverpool

Mohamed Salah - Liverpool

Alisson Ramses Becker - Liverpool

Sergio Agüero - Manchester City

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal

Heung Min Son - Tottenham Hotspur

Riyad Mahrez - Manchester City

Jamie Vardy - Leicester City

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Jordan Henderson - Liverpool

- Andrew Robertson - Liverpool

- Marcus Rashford - Manchester United

Richarlison de Andrade - Everton

Mateo Kovačić - Chelsea

Aaron Wan-Bissaka - Manchester United

Adama Traoré Diarra - Wolverhampton Wanderers

Çağlar Söyüncü - Leicester City

Dean Henderson - Sheffield United

Rest of World TOTSSF

Mislav Oršić - Dinamo Zagreb

Jonathan David - Gent

Cesar Fernando Silva Melo - Daegu FC

Odsonne Edouard - Celtic

RTTF

N'Golo Kanté - Chelsea

Hugo Lloris - Tottenham

Jordi Alba Ramos - Barcelona

Leon Goretzka - Bayern Munich

Thomas Partey - Atlético Madrid

Kingsley Coman - Bayern

Allan Marques Loureiro - Napoli

Anthony Martial - Man Utd

Ousmane Dembélé - Barcelona

Juan Guilherme Nunes Jesus - Roma

Raúl Jiménez - Wolves

- Lucas Torreira - Arsenal

Éder Gabriel Militão - Real Madrid

Daniel Wass - Valencia

Wendell Nascimento Borges - Bayer Leverkusen

David Neres Campos - Ajax

Denzel Dumfries - PSV

Saudi TOTSSF

Sebastian Giovinco - Al Hilal

Abderrazak Hamdallah - Al Nassr

Anselmo de Moraes - Al Wehda

Select MOTM

Alassane Plea - Borussia M'gladbach

Dele Alli - Tottenham Hotspur

Charles Aránguiz - Bayer 04 Leverkusen

Steven Berghuis - Feyenoord

Alexander Schwolow - SC Freiburg

Jiří Pavlenka - Werder Bremen

Ante Rebić - Milan

Fabián Ruiz Peña - Napoli

Marlos Romero Bonfim - Shakhtar Donetsk

Piotr Zieliński - Napoli

Kerem Demirbay - Bayer 04 Leverkusen

Taras Stepanenko - Shakhtar Donetsk

Diogo José Jota - Wolverhampton Wanderers

Miguel Almirón - Newcastle United

- Frederico R. de Paula Santos - Manchester United

- Lucas Tousart - Olympique Lyonnais

Odion Ighalo - Manchester United

Dedryck Boyata - Hertha BSC

Bryan Angulo - Club Tijuana

Serie A TOTSSF

C. Ronaldo dos Santos Aveiro - Piemonte Calcio

Luis Alberto Romero Alconchel - Lazio

Alejandro Gómez - Atalanta

Ciro Immobile - Lazio

- Josip Iličić - Atalanta

Lautaro Martínez - Inter

Wojciech Szczęsny - Piemonte Calcio

Stefan de Vrij - Inter

- Samir Handanovič - Inter

Chris Smalling - Roma

Paulo Dybala - Piemonte Calcio

- Sergej Milinković-Savić - Lazio

- Radja Nainggolan - Cagliari

Kostas Manolas - Napoli

Lorenzo Insigne - Napoli

Francesco Acerbi - Lazio

Theo Hernández - Milan

Cuadrado Piemonte - Calcio

Domenico Berardi - Sassuolo

Lorenzo Pellegrini - Roma

Shapeshifters

Franck Ribéry - Fiorentina

Marcelo - Real Madrid

David Luiz - Arsenal

Dires Mertens - Napoli

David Alaba - Bayern Munich

Ricardo Barbosa Pereira - Leicester

Idrissa Gueye - PSG

Lucas Moura - Spurs

Geoffrey Kondogbia - Valencia

- Kevin Mbabu - Wolfsburg

Hans Hateboer - Atalanta

Ferland Mendy - Real Madrid

- Milot Rashica - Werder Bremen

- Florian Kainz - FC Koln

- Vinícius José de Oliveira Júnior - Real Madrid

- Nahitan Nández - Cagliari

Super Lig TOTSSF

Edin Višća - Medipol Başakşehir

- Max Kruse - Fenerbahçe

- Guilherme Costa Marques - Trabzonspor

Mariano Ferreira Filho - Galatasaray

TOTW

Teemu Pukki - Norwich City

Luka Modrić - Real Madrid

- Steven Bergwijn - PSV

- Anderson Souza Conceição - Guangzhou

Marko Arnautović - Shanghai SIPG

Lars Bender - Bayer 04 Leverkusen

Joaquín Sánchez Rodríguez - Real Betis Balompié

Raúl Albiol Tortajada - Villarreal CF

Aleksandar Kolarov - Roma

Rui Pedro dos Santos Patrício - Wolverhampton Wanderers

Harry Kane - Tottenham Hotspur

Ayoze Pérez Gutiérrez - Leicester City

- Manuel Neuer - Bayern München

Lars Stindl - Borussia M'gladbach

Bruno Miguel - Sporting CP

Ignacio Monreal Eraso - Real Sociedad

Dan-Axel Zagadou - Borussia Dortmund

Philippe Coutinho Correia - Bayern München

Marcos Alonso Mendoza - Chelsea

Duván Zapata - Atalanta

Darío Benedetto - Olympique de Marseille

- Thorgan Hazard - Borussia Dortmund

TOTWM

Matthijis De Ligt - PC

Kyle Walker - Man City

Andrés Iniesta Luján - Vissel Kobe

Jesse Lingard - Man Utd

Nicolas Pépé - Arsenal

Iñaki Williams - Arthuer Athletic Club

Wilfred Ndidi - Leicester City

Yussuf Poulsen - RB Leipzig

Emmanuel Dennis - Club Brugge

Blaise Matuidi - Piemonte Calcio

José María Giménez - Atlético de Madrid

- Keita Baldé - AS Monaco

Kalidou Koulibaly - Napoli

Roberto Firmino Barbosa de Oliveira - Liverpool

Samuel Umtiti - FC Barcelona

Ivan Perišić - Bayern München

There you have it, every single player who's available in packs for FUT's 'Best Of' Summer Heat release. Let us know how your packs are looking, and if you managed to find any gems, on Twitter @UltimateTeamUK.