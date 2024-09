All EA FC 25 celebrations controls & how to do them

The proper way to release all the accumulated adrenaline in a tight match is to perform a fun celebration after scoring, so here are the controls for every EA FC 25 celebration on PlayStation, Xbox, and PC.

Over the years, real-life players have developed signature moves to celebrate their goals on the pitch alongside the fans, so EA Sports decided to replicate those iconic celebrations in their EA Sports FC games.

If you’re a fan of Cristiano Ronaldo’s trademark Siu, Pulisic’s Griddy, or Asensio’s Finger Lock, here’s how to perform them, as well as controls for all the other celebrations available in EA FC 25.

Article continues after ad

As more Celebrations are added to the game, we will update this guide.

All new EA FC 25 Celebrations

MOVE PLAYSTATION XBOX PC Rodri’s Signature Slide TBC TBC TBC Vinicius Jr.’s Signature Dance TBC TBC TBC Stomach Slide TBC TBC TBC Mascot Celebrations TBC TBC TBC

Basic Celebrations

MOVE PLAYSTATION XBOX PC Signature Celebration X A Right click Random Celebration O B Left click Cancel Celebration L1 + R1 LB + RB L-Shift + T Cancel Replay X A L-Shift + D

Running moves in EA FC 25

These must be performed while the scoring player is running:

MOVE PLAYSTATION XBOX PC Thumb Suck Square (Hold) X (Hold) S (Hold) Arms Out Square (Tap) + Square (Hold) X (Tap) + X (Hold) S (Tap) + S (Hold) Wrist Flick Traingle (Tap) + Triangle (Hold) Y (Tap) + Y (Hold) A (Tap) + A (Hold) Aeroplane R3 (Hold) RS (Hold) T (Hold) Point to the Sky Hold Right Stick Up Hold Right Stick Up Hold Middle Mouse Button + Mouse Up Telephone Hold Right Stick Down Hold Right Stick Down Hold Middle Mouse Button + Mouse Down Can You Hear Me? Hold Right Stick Left Hold Right Stick Left Hold Middle Mouse Button Hands Out Flick Right Stick Right + Hold Right Stick Left Flick Right Stick Right + Hold Right Stick Left Hold Middle Mouse Button + Flick Mouse Right + Move Mouse Left Come On! Flick Right Stick Left + Hold Right Stick Right Flick Right Stick Left + Hold Right Stick Right Hold Middle Mouse Button + Flick Mouse Left + Move Mouse Right Blow Kisses Flick Right Stick Down + Hold Right Stick Up Flick Right Stick Down + Hold Right Stick Up Hold Middle Mouse Button + Flick Mouse Down + Hold Mouse Up Double Arm Swing Flick Right Stick Up + Hold Right Stick Down Flick Right Stick Up + Hold Right Stick Down Hold Middle Mouse Button + Flick Mouse Up + Hold Mouse Down Flying Bird Flick Right Stick Right + Hold Right Stick Right Flick Right Stick Right + Hold Right Stick Right Hold Middle Mouse Button + Flick & Hold Mouse Right Hand on Head Flick Right Stick Left + Hold Right Stick Left Flick Right Stick Left + Hold Right Stick Left Hold Middle Mouse Button + Flick & Hold Mouse Left Heart Symbol Flick Right Stick Down + Hold Right Stick Down Flick Right Stick Down + Hold Right Stick Down Hold Middle Mouse Button + Flick & Hold Mouse Down Arms Pointing Up Flick Right Stick Up + Hold Right Stick Up Flick Right Stick Up + Hold Right Stick Up Hold Middle Mouse Button + Flick & Hold Mouse Up Windmill Spin Right Stick clockwise Spin Right Stick clockwise Hold Middle Mouse Button + Spin Mouse clockwise One Arm Raised O (Hold) B (Hold) Hold Right Mouse Button Finger Points O (Tap) + O (Hold) B (Tap) + B (Hold) Tap & Hold Right Mouse Button

Finishing moves in EA FC 25

MOVE PLAYSTATION XBOX PC Signature Finishing X (Press) A (Press) Right Mouse Button (Press) Mohamed Salah’s Signature X (Press) with Salah A (Press) with Salah Right Mouse Button (Press) with Salah James Tarkowski’s Signature X (Press) with Tarkowski A (Press) with Tarkowski Right Mouse Button (Press) with Tarkowski Steven Bergwijn’s Signature X (Press) with Bergwijn A (Press) with Bergwijn Right Mouse Button (Press) with Bergwijn Ashely Barnes’ Signature X (Press) with Barnes A (Press) with Barnes Right Mouse Button (Press) with Barnes Finger Swipe Camera X (Press) A (Press) Right Mouse Button (Press) Cry Baby X (Press) A (Press) Right Mouse Button (Press) Selfie X (Press) A (Press) Right Mouse Button (Press) Point to the Sky L1 (Hold) + O (Press) LB (Hold) + B (Press) Hold L-Shift + Press Left Mouse Button Show Respect L1 (Hold) + O (Tap x2) LB (Hold) + B (Tap x2) Hold L-Shift + Double tap Left Mouse Button Spanish Dance L2 (Hold) + Flick Right Stick Up + Up Up LT (Hold) + Flick Right Stick Up + Up Up Hold W + Flick ↑↑↑ Flex L1 (Hold) + Square (Press) LB (Hold) + X (Press) Hold L-Shift + Press S All Ears L1 (Hold) + Triangle (Press) LB (Hold) + Y (Press) Hold L-Shift + Press A X L1 (Hold) + Flick Right Stick Down (x2) LB (Hold) + Flick Right Stick Down (x2) Hold L-Shift + ↓↓ Big Man L1 (Hold) + Hold Right Stick Right LB (Hold) + Hold Right Stick Right Hold Middle Mouse Button + L-Shift + Move Mouse Right Baby L1 (Hold) + Hold Right Stick Left LB (Hold) + Hold Right Stick Left – Knee Slide Drag L1 (Hold) + Flick Right Stick Down & Up LB (Hold) + Flick Right Stick Down & Up – Walk Like Me L1 (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Up LB (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Up – Mask L1 (Hold) + Flick Right Stick Up (x2) LB (Hold) + Flick Right Stick Up (x2) – Knee Slide Spin L1 (Hold) + Spin Right Stick clockwise LB (Hold) + Spin Right Stick clockwise Hold Middle Mouse Button + L-Shift + Spin Mouse clockwise Arms to Crowd L1 (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise LB (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise Hold Middle Mouse Button + L-Shift + Spin Mouse counterclockwise Timber L2 (Hold) + O (Press) LT (Hold) + B (Press) Hold W + Press Left Mouse Button Cell Phone L2 (Hold) + Square (Press) LT (Hold) + X (Press) Hold W + Press S Hypnosis L2 (Hold) + Triangle (Press) LT (Hold) + Y (Press) Hold W + Press A Think L2 (Hold) + Square (Tap x2) LT (Hold) + X (Tap x2) Hold W + Double Tap S Stir the Pot L2 (Hold) + Triangle (Tap x2) LT (Hold) + Y (Tap x2) Hold W + Double Tap A Mannequin L2 (Hold) + Hold Right Stick Up LT (Hold) + Hold Right Stick Up Hold W + Move Mouse Up I Can’t Hear You L2 (Hold) + Hold Right Stick Right LT (Hold) + Hold Right Stick Right Hold W + Move Mouse Right Heart Symbol L2 (Hold) + Hold Right Stick Down LT (Hold) + Hold Right Stick Down Hold W + Move Mouse Down Brick Fall L2 (Hold) + Hold Right Stick Left LT (Hold) + Hold Right Stick Left Hold W + Move Mouse Left Driving L2 (Hold) + Flick Right Stick Up + Flick Right Stick Down LT (Hold) + Flick Right Stick Up + Flick Right Stick Down Hold W + Move Mouse Up Scorpion L2 (Hold) + Flick Right Stick Left + Flick Right Stick Right LT (Hold) + Flick Right Stick Left + Flick Right Stick Right Hold W + Move Mouse Left + Flick Mouse Right Tea L2 (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left LT (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left – Neighbourhood L2 (Hold) + Flick Right Stick Right (x2) LT (Hold) + Flick Right Stick Right (x2) Hold W + Move & Flick Mouse Down Faking It L2 (Hold) + Flick Right Stick Left (x2) LT (Hold) + Flick Right Stick Left (x2) – Tumble L2 (Hold) + Spin Right Stick clockwise LT (Hold) + Spin Right Stick clockwise Hold W + Spin Mouse clockwise Twist Flip L2 (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise LT (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise – One Eye R2 (Hold) + R3 (Press) RT (Hold) + RS (Press) – Boxing R1 (Hold) + Triangle (Tap x2) RB (Hold) + Y (Tap x2) Hold D + Double Tap A Kiss the Ring R2 (Hold) + O (Tap x2) RT (Hold) + B (Tap x2) Hold Middle Mouse Button + L-CTRL + Double Tap A The Salute R1 (Hold) + Triangle (Press) RB (Hold) + Triangle (Press) Hold D + Press A Hop & Point R2 (Hold) + Flick Right Stick Left (x2) RT (Hold) + Flick Right Stick Left (x2) Hold L-CTRL + Double Flick Mouse Down Swagger R1 (Hold) + O (Tap x2) RB (Hold) + B (Tap x2) – Knee Slide R1 (Hold) + Flick Right Stick Left (x2) RB (Hold) + Flick Right Stick Left (x2) – Giant R1 (Hold) + Flick Right Stick Up + Flick Right Stick Down RB (Hold) + Flick Right Stick Up + Flick Right Stick Down – Eye of the Storm R1 (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise RB (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise Hold Middle Mouse Button + D + Spin Mouse counterclockwise Eyes and Arms R2 (Hold) + Flick Right Stick Up (x2) RB (Hold) + Flick Right Stick Up (x2) – Slide Salute R1 (Hold) + Hold Right Stick Right RT (Hold) + Hold Right Stick Right – Slide and Flex R1 (Hold) + Hold Right Stick Down RT (Hold) + Hold Right Stick Down Hold Middle Mouse Button + D + Move Mouse Down Gamer R1 (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left RT (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left Hold D + Flick Mouse Right + Flick Mouse Left Happy Walk L1 (Hold) + Hold Right Stick Down LB (Hold) + Hold Right Stick Down Hold L-Shift + Move Mouse Down Chicken Dance L1 (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left LB (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left Hold L-Shift + Flick Mouse Right + Flick Mouse Left

Pro Unlockables

These can be unlocked in Clubs mode:

MOVE PLAYSTATION XBOX PC Nailbiter R2 (Hold) + Hold Right Stick Up RT (Hold) + Hold Right Stick Up Hold Middle Mouse Button + Hold Mouse Up Kiss the Ground R2 (Hold) + Hold Right Stick Right RT (Hold) + Hold Right Stick Right Hold Middle Mouse Button + Move Mouse Right Fists L1 (Hold) + Square (Tap x2) LB (Hold) + X (Tap x2) Hold L-CTRL+ Hold Mouse Down Backflips R2 (Hold) + Square (Tap x2) RT (Hold) + X (Tap x2) Hold L-CTRL+ Double Tap S Peace R1 (Hold) + Square (Tap x2) RB (Hold) + X (Tap x2) Hold D + Double Tap S Pigeon R1 (Hold) + R3 (Press) RB (Hold) + RS (Press) Hold D + Press T Guitar Dance R1 (Hold) + Flick Right Stick Up (x2) RB (Hold) + Flick Right Stick Up (x2) Hold D + Double Flick Mouse Up Hopping R1 (Hold) + Flick Right Stick Right (x2) RB (Hold) + Flick Right Stick Right (x2) Hold D + Double Flick Mouse Right Relax R2 (Hold) + Hold Right Stick Left RT (Hold) + Hold Right Stick Left Hold Middle Mouse Button + L-CTRL + Move Mouse Left Eye of the Storm R1 (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise RB (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise Hold D + Spin Mouse clockwise Uncontrolled Backflip R2 (Hold) + Spin Right Stick clockwise RT (Hold) + Spin Right Stick clockwise Hold Middle Mouse Button + L-CTRL + Spin Mouse clockwise Darts R2 (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise RT (Hold) + Spin Right Stick counterclockwise Hold Middle Mouse Button + L-CTRL + Spin Mouse counterclockwise Eyes and Arms R2 (Hold) + Flick Right Stick Up (x2) RT (Hold) + Flick Right Stick Up (x2) Hold Middle Mouse Button + L-CTRL + Double Flick Mouse Up Rowing on Knees R2 (Hold) + Flick Right Stick Left (x2) RT (Hold) + Flick Right Stick Left (x2) Hold C-TRL + Double Flick Mouse Left Dance & Spin R2 (Hold) + Flick Right Stick Right (x2) RT (Hold) + Flick Right Stick Right (x2) Hold Middle Mouse Button + L-CTRL + Double Flick Mouse Right Picture R2 (Hold) + Square (Press) RT (Hold) + X (Press) Hold C-TRL + Press S Cradle Swing R2 (Hold) + Triangle (Press) RT (Hold) + Y (Press) Hold Middle Mouse Button + L-CTRL + Press A Kiss the Ring R2 (Hold) + Triangle (Tap x2) RT (Hold) + Y (Tap x2)

Hold Middle Mouse Button + L-CTRL + Move Mouse Left Jump Slide R1 (Hold) + Hold Right Stick Up RB (Hold) + Hold Right Stick Up Hold D + Hold Mouse Up Slide Salute R1 (Hold) + Hold Right Stick Right RB (Hold) + Hold Right Stick Right Hold D + Hold Mouse Right Slide and Flex R1 (Hold) + Hold Right Stick Down RB (Hold) + Hold Right Stick Down Hold D + Hold Mouse Down Ice Skating R1 (Hold) + Flick Right Stick Down + Flick Right Stick Up RB (Hold) + Flick Right Stick Down + Flick Right Stick Up Hold T + Flick Mouse Down & Up Golf Swing R1 (Hold) + Flick Right Stick Left + Flick Right Stick Right RB (Hold) + Flick Right Stick Left + Flick Right Stick Right Hold Middle Mouse Button + D + Flick Mouse Left & Right Matador R2 (Hold) + Flick Right Stick Down + Flick Right Stick Up RT (Hold) + Flick Right Stick Down + Flick Right Stick Up Hold Middle Mouse Button + L-CTRL + Flick Mouse Down & Up Goggles R2 (Hold) + Flick Right Stick Up + Flick Right Stick Down RT (Hold) + Flick Right Stick Up + Flick Right Stick Down Hold L-CTRL + Flick Mouse Up & Down Dance 3 R2 (Hold) + Flick Right Stick Left + Flick Right Stick Right RT (Hold) + Flick Right Stick Left + Flick Right Stick Right Hold L-CTRL + Flick Mouse Left & Right Time Check R2 (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left RT (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left Hold L-CTRL + Flick Mouse Right & Left

EA FC Unlockables

These moves can be unlocked in specific game modes:

MOVE PLAYSTATION XBOX PC KO L1 (Hold) + Square (Tap x2) LB (Hold) + X (Tap x2) Hold L-Shift + Double Tap S Right Here, Right Now R1 (Hold) + O (Press RB (Hold) + B (Press D + Press Left Mouse Button Low Fist Pump L2 (Hold) + Flick Right Stick Down + Flick Right Stick Up LT (Hold) + Flick Right Stick Down + Flick Right Stick Up Hold W + Flick Mouse Down & Up Stand Tall R1 (Hold) + Hold Right Stick Left RB (Hold) + Hold Right Stick Left Hold D + Hold Mouse Left Timber L2 (Hold) + O (Tap x2) LT (Hold) + B (Tap x2) Hold W + Double Tap Left Mouse Button Rock On L2 (Hold) + R3 (Press) LT (Hold) + RS (Press) Hold W + Press T Calm Down L1 (Hold) + Triangle (Tap x2) LB (Hold) + Y (Tap x2) Hold L-Shift + Double Tap A Phone It In L1 (Hold) + Hold Right Stick Up LB (Hold) + Hold Right Stick Up Hold L-Shift + Hold Mouse Up Happy Walk L1 (Hold) + Hold Right Stick Down LB (Hold) + Hold Right Stick Down Hold L-Shift + Hold Mouse Down Hang Loose LB (Hold) + Flick Right Stick Up + Flick Right Stick Down LB (Hold) + Flick Right Stick Up + Flick Right Stick Down Hold L-Shift + Flick Mouse Up & Down Arm Swing L1 (Hold) + Flick Right Stick Up + Flick Right Stick Down L1 (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left Hold L-Shift + Flick Mouse Right & Left Predator LB (Hold) + Flick Right Stick Right (x2) LB (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left Hold L-Shift + Double Flick Mouse Right Gamer R1 (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left RB (Hold) + Flick Right Stick Right + Flick Right Stick Left Hold D + Flick Mouse Right & Left Don’t Look and Think R1 (Hold) + Spin Right Stick clockwise RB (Hold) + Spin Right Stick clockwise Hold D + Spin Mouse clockwise Energy R1 (Hold) + Flick Right Stick Down (x2) RB (Hold) + Flick Right Stick Down (x2) Hold D + Double Flick Mouse Down Bye L1 (Hold) + R3 (Press) LB (Hold) + RS (Press) Hold L-Shift + Press T

How to perform celebrations

Celebrations work the same way they used to in EA FC 24. After you score, you’ll have a moment to wheel away and celebrate with your teammates near the fans. This will happen automatically every time, but you’ll have a small time window to enter the right button combination to perform a selected move.

Article continues after ad

Article continues after ad

Even though there are a ton of different celebrations available, most of them will only require you to use the right stick and the right triggers, so worry not. However, if you dislike them, you can always skip them by pressing L1 + R1 or RB + LB.

The classic celebrations from previous FIFA years remain the same too. So, if you already have an established favorite celebration, you’ll be able to pull it off.

Those are all the celebration controls and how to do them in EA FC 25. You can also check out the top 100 young players, as well as the best loan players to sign in Career Mode, and don’t forget to learn all about both new features FC IQ and RUSH.